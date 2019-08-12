Подполковник налоговой службы Украины "погорел" на крупной взятке

Старший оперуполномоченный был готов не открывать уголовное производство за крупную сумму

Спустя менее месяца после задержания за взятку главного налогового ревизора Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве на аналогичном преступлении попался и старший оперуполномоченный ведомства в Запорожской области.

12 августа в пресс-службе СБУ сообщили, что подполковник налоговой милиции требовал у предпринимателя 300 тыс. грн, чтобы не открывать уголовное производство из-за нарушений финансового законодательства.

Операция проводилась в одном из кафе Мелитополя, одного из жителей которого обвиняемый привлек в качестве посредника для передачи первого "транша" в размере 4 тыс. долларов и 26 тыс. грн.

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"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения", – отметили в СБУ,

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Операция проводилась совместно с мелитопольским управлением ГБР под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры и при содействии внутренней безопасности ГУ ГФС в Запорожской области.

Досудебное следствие по факту случившегося продолжается. За вменяемые обвинения задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что в прошлом месяце в Ровно разоблачили противоправную деятельность старшего следователя по особо важным делам областного управления ГФС.

Кроме того, ранее в этом году СБУ разоблачило в систематическом получении взяток руководителя одного из районных подразделений ГУ ГФС в Житомирской области.

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