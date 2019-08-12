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Подполковник налоговой службы Украины "погорел" на крупной взятке

Сегодня, 18:22

Старший оперуполномоченный был готов не открывать уголовное производство за крупную сумму

Спустя менее месяца после задержания за взятку главного налогового ревизора Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве на аналогичном преступлении попался и старший оперуполномоченный ведомства в Запорожской области.

12 августа в пресс-службе СБУ сообщили, что подполковник налоговой милиции требовал у предпринимателя 300 тыс. грн, чтобы не открывать уголовное производство из-за нарушений финансового законодательства.

Операция проводилась в одном из кафе Мелитополя, одного из жителей которого обвиняемый привлек в качестве посредника для передачи первого "транша" в размере 4 тыс. долларов и 26 тыс. грн.

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"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения", – отметили в СБУ,

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Операция проводилась совместно с мелитопольским управлением ГБР под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры и при содействии внутренней безопасности ГУ ГФС в Запорожской области.

Досудебное следствие по факту случившегося продолжается. За вменяемые обвинения задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что в прошлом месяце в Ровно разоблачили противоправную деятельность старшего следователя по особо важным делам областного управления ГФС. 

Кроме того, ранее в этом году СБУ разоблачило в систематическом получении взяток руководителя одного из районных подразделений ГУ ГФС в Житомирской области.

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взятка Мелитополь подполковник вымогательство запорожская область ГФС Государственная фискальная служба

Источник: Сегодня

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