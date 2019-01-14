В Запорожской области волк напал на селян

Сегодня, 22:30

Первой жертвой стала пенсионерка, которая пасла коз


В Запорожской области волк искусал трех селян. Все пострадавшие в больнице.

"Волк напал сзади, пытался сбить с ног, искусал мне руку. Большой такой, худой, ребра торчат. Испугался, да, конечно ... Выжить хотелось, когда начал грызть, защищался", – рассказывает Юрий Фарватов, пострадавший.

Волк нападал на людей на окраине села Осипенко Бердянского района. Первой жертвой стала пенсионерка, которая пасла коз. Заметив волка, начала отгонять его палкой. Животное не сбежало, а наоборот начало грызть пенсионерку. Ей на помощь, услышав шум, бросилась сестра. Сейчас обе в больнице одна в удовлетворительном, другая в состоянии средней тяжести, ее только перевели из реанимации. У нее сильно изгрызены голова и плечи. С журналистами не общаются. Врачи делают все, чтобы не развилось бешенство и не нагноились большие раны.

Волк очень осторожное животное и охотится в основном ночью, чтобы пришел днем в село, для них это не типично, отмечают эксперты.

"Скорее всего, это бешенство, потому что просто так волк на дачных массивах днем не гуляет. Если он днем выходит охотится, это уже говорит о ненормальном здоровье волка", – говорит Еливанов Максим, охотовед бердянского лесгоспа.

Волка поймали и уже направили на обследование, чтобы выяснить, болел ли бешенством. Результаты обещают уже в ближайшие часы.

Ранее жители сел Запорожской области жаловались, что все чаще и чаще грозные хищники появляются на подворьях и без особых усилий охотятся прямо там на домашний скот. 

Также мы писали, что Донбасс атакуют волки: люди в панике.
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"Сегодня"

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