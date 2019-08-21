В Житомире парень попал кирпичом в голову полицейскому

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Житель Житомира, которого пришли проверить сотрудники уголовного розыска полиции 20 августа, завидев правоохранителей, начал убегать и бросил в них кирпич. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"20 августа оперативники уголовного розыска полиции проверяли по месту жительства жителя Житомира, который внешне похож на подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Мужчина на появление правоохранителей отреагировал агрессивно и пытался убежать, при этом травмировал двух из них. Сейчас он задержан", – говорится в сообщении.

В полиции уточнили, 25-летний мужчина, услышав, что в дверь его квартиры стучат полицейские, спустился через балкон на нижний этаж и вышел через дверь квартиры знакомой. Оперативники поняли маневры молодого и бросились за ним вдогонку.

"У подъезда его ожидала еще одна работник полиции, которая задержала беглеца на какой-то момент, но он сбил 22-летнюю девушку с ног и побежал. Почувствовав, что следователи его догоняют, молодой бросил кирпич, попав 27-летнему оперативнику в голову. Другой – задержал беглеца", – добавили в пресс-службе.

Правоохранители сообщают, что по факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК. В полиции также уточнили, что за умышленное причинение полицейским телесных повреждений при исполнении ими служебных обязанностей задержанному может грозить до 5 лет ограничения или лишения свободы.

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