В Житомирской области по архивным фотографиям отреставрировали старинную церковь

Этого события местные жители ждали четыре года

В селе Немиринцы в Житомирской области отреставрировали старинную церковь по архивным фотографиям, деталь за деталью.

Построили церковь еще в 1826 году, а через 150 лет разрушили по приказу советской власти.

Исправить несправедливость благотворители и сельская религиозная громада взялись в 2015-м. Четыре года строительных работ и храм, говорят, имеет такой же вид как и два века назад.

Благотворители – брат и сестра Павел Иванович и Филя Ивановна Жебровские.

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Более 50 лет они живут в столице, но родное село до сих пор не забывают. Сегодня здесь их встречают с караваем.

Этот день особый – освящение единственной в селе отреставрированной церкви. Почетный гость – митрополит Епифаний. Три часа богослужения, сотни посетителей из разных городов и сел.

"Мы ехали специально, мы видели объявление, что должна открываться церковь", - говорит одна из них.

"Несколько фото, пару видео сделал, чтобы своим родственникам отправить", - рассказывает другой.

"Это мечта моя. И пожалуй самая заветная мечта, которая сегодня сбылась", - делится благотворительница Филя Жебровская.

И за доброе дело Жебривских наградили почетным Орденом князя Владимира.

"Я очень надеюсь, что после посещения высоких иерархов Православной церкви Украины, здесь осядет украинский дух, дух Господень", – отметил благотворитель Павел Жебривский.

Между тем, главная награда для благотворителей – счастливые взгляды односельчан и возрождение духовного наследия.

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