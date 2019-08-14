В Житомирской области поймали тюремного наркодилера

Правоохранители разоблачили схему поступления наркотиков в тюрьму, подельникам грозит 10 лет за решеткой

Детективы главка полиции Житомирской области совместно с сотрудниками СБУ и под процессуальным руководством местной прокуратуры разоблачили схему поставки наркотиков в одну из тюрем, сообщает отдел коммуникации Нацполиции региона.

Так, сообщается, что правоохранители разоблачили 40-летнего осужденного, который наладил схему поставки наркотических средств в учреждения исполнения наказаний с привлечением ряда лиц, в том числе и работников тюрьмы. Как установило следствие, около года два-три раза в месяц в колонию по налаженной схеме попадали марихуана и амфетамин.

"Вся цепь поступления наркотических средств правоохранителями соответствующим образом задокументирована … 14 августа во время следственно-розыскных действий изъята очередная партия растительной массы, предназначавшейся для распространения среди осужденных", – говорится в сообщении.

На данный момент досудебное расследование проводится по ч.2 ст. 307 ("Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов") Уголовного кодекса Украины.

"За подобную деятельность организатору схемы и другим участникам может грозить наказание в виде заключения на срок от шести до 10 лет с конфискацией имущества", – уточнили в полиции области.

Напомним, в Одесской области будут судить 76-летнюю жительницу Кривого Рога Днепропетровской области, которая на пенсии решила поработать наркокурьером.

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

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