Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,06
30,96
  1. Последние новости Украины

В Житомирской области в ДТП погиб бизнесмен Федор Шпиг

31 марта, 19:53

Игорь Тимофеев

Авария случилась на 215-м километре трассы Киев - Чоп

В Житомирской области в смертельном ДТП на трассе Киев – Чоп погиб бизнесмен Федор Шпиг – один из основателей банка "Аваль" , а также его пассажирка.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Житомирской области, авария произошла сегодня на 215-м километре автотрассы.

"На автодороге М-06 Киев – Чоп возле села Романовка Новоград-Волынского района водитель, 1956 года рождения, находясь за рулем автомобиля Mercedes, потерял управление – и транспортное средство перевернулось в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля и пассажирка погибли на месте. Еще одна пассажирка в тяжелом состоянии была госпитализирована в центральную городскую больницу Новоград-Волынского района", – уточнили в полиции.

Фото УНН

Как стало известно УНИАН из источников в правоохранительных органах, автомобилем Mercedes Benz управлял бизнесмен Федор Шпиг, который погиб. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются правоохранителями.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что известный ровенский бизнесмен и женщина-адвокат погибли в жутком ДТП.

Также мы передавали, что в страшном ДТП в Одессе погибли дети крупных одесских бизнесменов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
ДТП миллионеры бизнесмен Киев - Чоп Федор Шпиг

Источник: УНИАН

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 31 марта
Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 31 мартаУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 31 марта
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 31 мартаУкраина
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмом
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмомДругие регионы
На въезде в Киев растянулась пробка на десятки километров: что произошло
На въезде в Киев растянулась пробка на десятки километров: что произошлоДругие новости
Новые льготы и ограничения на время карантина: что узаконила Рада
Новые льготы и ограничения на время карантина: что узаконила РадаЭкономика
Кучма о захвате Крыма:
Кучма о захвате Крыма: "Зеленых человечков" нужно было уничтожать как террористовПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...