В Житомирской области в ДТП погиб бизнесмен Федор Шпиг

В Житомирской области в смертельном ДТП на трассе Киев – Чоп погиб бизнесмен Федор Шпиг – один из основателей банка "Аваль" , а также его пассажирка.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Житомирской области, авария произошла сегодня на 215-м километре автотрассы.

"На автодороге М-06 Киев – Чоп возле села Романовка Новоград-Волынского района водитель, 1956 года рождения, находясь за рулем автомобиля Mercedes, потерял управление – и транспортное средство перевернулось в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля и пассажирка погибли на месте. Еще одна пассажирка в тяжелом состоянии была госпитализирована в центральную городскую больницу Новоград-Волынского района", – уточнили в полиции.

Фото УНН

Как стало известно УНИАН из источников в правоохранительных органах, автомобилем Mercedes Benz управлял бизнесмен Федор Шпиг, который погиб. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются правоохранителями.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что известный ровенский бизнесмен и женщина-адвокат погибли в жутком ДТП.

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