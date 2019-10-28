В Золотое-4 к ветеранам-добровольцам прибыли полицейские с автоматами: опубликовано видео

Накануне бойцы сдали оружие полиции, а теперь подумали, что их собрались выселять оттуда

Фото: Макс Левин/Facebook

После того, как ветераны-добровольцы вывезли оружие из Золотого, к ним сегодня утром приехали полицейские, однако пока никаких конфликтных ситуаций не возникало.

Об этом передает LB.ua.

Отмечается, что правоохранители прибыли в Золотое-4, где находятся бойцы "Национального корпуса". Сами добровольцы рассказывают, что якобы им стало известно о намерении правоохранителей "выселить" их из населенного пункта.

В то же время сами полицейские, вооруженные автоматами (около 20 человек), не предпринимали никаких силовых действий в отношении добровольцев и сообщили, что прибыли проверить автомобиль журналистов, подъехавший близко к линии разграничения. После проверки полицейские уехали.

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В свою очередь фотокорреспондент Макс Левин на своей странице в Facebook сообщил, что проверяли его машину.

"Приехали в количестве 18 человек, вооруженные, приехали под предлогом проверить мою машину (подозрительное авто). Осмотрели авто, узнали, кто я, доложили начальству и пока поехали. Пытались нависать, что я незаконно проехал в Золотое-4", – написал он.

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Как сообщали новости "Сегодня", пока на фронте напряженная обстановка, президент Владимир Зеленский встретился с "добровольцами". В Золотом президент пообщался с местными жителями и военными, чтобы узнать настроения по вопросу разведения войск. Также глава государства спросил бойцов, почему они здесь стоят, какой их мотив, рассказал, что жители за отвод войск, и сказал "добровольцам", чтобы они убрали оружие. В то же время в штабе ООС объяснили, с кем общался Зеленский в Золотом. Оказалось, что ветераны войны с оружием в руках находятся там нелегально.

Позже Зеленский поделился впечатлениями от этой поездки на Донбасс, отметив, что были весьма эмоциональные разговоры. Также глава государства сообщил, что украинские войска в Золотом готовы к отводу.

Также смотрите полное видео визита Зеленского в Золотое, в котором есть и перепалка с бойцами:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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