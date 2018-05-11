В Золотоноше неизвестные бросили коктейль Молотова в офис лотереи, погиб человек

Из офиса лотереи огонь перекинулся на второй этаж, там – музыкальная школа, жертв нет, но сгорела сцена и два класса

В Золотоноше (Черкасская область) неизвестные бросили коктейль Молотова в офис лотереи. Вспыхнул пожар. Огонь перебросился на помещение музыкальной школы, этажом выше. Один человек погиб, еще трое в больнице.

Очевидцы говорят, будто ночью в помещение в окно бросили коктейль Молотова.

Игровой зал вспыхнул мгновенно. Один из посетителей погиб. Администратор получила ожоги, но от помощи медиков отказалась. Еще двое – охранник и клиент – в больнице.

Из офиса лотереи огонь перекинулся на второй этаж. Там – музыкальная школа. Жертв нет, но сгорела сцена и два класса.

Огонь задел еще несколько соседних магазинов и киоск. Пожар тушили целых тридцать спасателей.

Пообщаться с руководителями организации пока не удалось. Сегодня здесь закрыты и соседние заведения.

Ранее сообщалось, что в Тернополе множатся игорные заведения. Круглосуточно свои услуги предлагают десятки залов с однорукими бандитами. Нелегальный бизнес процветает под видом интернет-кафе и онлайн-лотерей.

Также сообщалось, что в Киеве прошли погромы в игровых залах.