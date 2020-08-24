В Золотоноше полностью сгорели 12 автобусов: появились фото и видео

Пожарные прибыли на место происшествия и удалось спасти от огня только четыре автобуса

Пока в Днепре планово избавляются от маршруток, в Черкасской области могли намерено избавиться почти от целого автопарка автобусов. В Золотоноше сгорели 12 автобусов, а у правоохранителей одна из версий – поджог.

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Об этом сообщает полиция Черкасской области.

Так, сегодня ночью в Золотоношского отдела полиции поступило сообщение о пожаре на территории АТП в городе Золотоноша. Возгорание автобусов на предприятии заметил охранник, который вызвал спасателей и полицейских. В итоге огнем уничтожено 12 автобусов, еще один поврежден. Прибывшим пожарным удалось спасти от огня четыре автобуса.

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Полицейские рассматривают несколько версий пожара, одна из которых – поджог. Сейчас открыто уголовное производство ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Видео: ГСЧС

А тем временем в Украине рухнули пассажирские перевозки. В Государственной службе статистики отмечают, что в январе-июле 2020 года пассажирооборот предприятий транспорта составил 27,2 млрд пасажиро-километров, или всего 43,8% от объема января-июля 2019 года, когда не было коронакризиса.

Однако с общественным транспортом есть и другие проблемы. Украинцы все чаще становятся пассажирами автобусов, непригодных для использования. Особенно это касается междугородних перевозок. Перед каждым рейсом транспорт обязаны проверять, однако многие водители это правило игнорируют, рискуя жизнью пассажиров. Журналисты "Сегодня" узнавали, как возместить ущерб за неудобства при поездках в неисправных автобусах.

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