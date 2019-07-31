В зоне отчуждения появятся водные туристические маршруты

В Чернобыльскую зону запустят речные туристические маршруты по рекам Припять и Уж. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агенства Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook.
"Все маршруты проверены дозиметристами и являются безопасными для посетителей", – говорится в сообщении.
Как сообщается, агенством разработаны водные маршруты посещения зоны отчуждения. В разработке маршрутов были задействованы специалисты Чернобыльского заповедника, ГСП "Экоцентр" и ГП "ЦОТИЗ". В частности, маршруты предусматривают передвижения реками Припять и Уж.
Отмечается, что развитие новых форм посещения зоны отчуждения было инициировано туристическими операторами в связи с ростом количества посетителей за прошедшие 5 лет почти в 10 раз. Кроме того, водные маршруты дадут возможность увидеть другую сторону зоны отчуждения – ее природу.
"Сейчас осуществляются организационные мероприятия по внедрению указанных маршрутов для посетителей", – добавили в пресс-службе.
Ранее правительство обрисовало план работ по увеличению туристического потенциала Чернобыльской зоны. Таким образом Кабмин отреагировал на указ Президента Зеленского, которым тот 10 июля обязал чиновников превратить город-призрак Припять в туристическую "конфетку".
Как сообщали "Сегодня", 10 июля новый саркофаг на ЧАЭС пущен в эксплуатацию и передается в управление Украине. Международное сообщество собрало 1,5 млрд евро на реализацию проекта. Конфайнмент прослужит минимум 100 лет. На мероприятии присутствовал и президент Украины.
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