Вадим Ермолаев строит самый крупный холодильный комплекс в Украине

Компания "Сады Днепра", одним из собственников которой является известный бизнесмен Вадим Ермолаев, продолжает строительство самого крупного в Украине холодильного хранилища для яблок. Совокупная площадь комплекса будет достигать 20 тыс. м2, что позволит вмещать более 19 тыс. тонн яблок.

"Сады Днепра" – экспортоориентированная компания, которая занимается выращиванием элитных сортов яблок. Строительство холодильного комплекса компания начала в 2018 году.

В общем, комплекс будет состоять из восьми хранилищ, каждое из которых будет содержать по 10 камер, рассчитанных на хранение 240 тонн яблок. Сейчас в компании уже функционируют два таких хранилища. С апреля текущего года стартовала третья очередь строительства комплекса.

Хранилище компании "Садов Днепра" будет не только самым крупным, но и самым высокотехнологичным в стране. Здесь впервые в Украине применена система динамической газовой среды (ACR), которую еще называют "системой управления дыханием". При такой технологии оптимальное содержание кислорода и СО2 устанавливается автоматически. Это позволяет хранить яблоки в идеальном состоянии в течение 2 лет.

Всем комплексом можно управлять с одного компьютера. Оборудование для хранилища поставляет голландская компания Van Amerongen.

Расширение площади хранения увеличивает возможности экспорта украинских фруктов. В марте компания "Сады Днепра" отправила партию яблок в Сингапур. Также компания совершает поставки своей продукции в Малайзию, Индонезию, ОАЭ, Катар, Саудовскую Аравию, Сенегал, Швецию, Великобританию.

"Принцип развития "Садов Днепра" – освоение новых технологий. Кроме строительства инновационного хранилища из достижений компании отмечу установку мощнейшей автоматизированной сортировочной линии для яблок. Развитые технологии позволяют отвечать запросам иностранных клиентов и строить для Украины репутацию надежного партнера на международном рынке", - отмечает заместитель председателя совета корпорации "Алеф" Станислав Виленский.

Закончить строительство очереди планируют уже этой осенью, новые камеры сразу смогут эксплуатироваться для хранения нового урожая яблок.

Справка. "Сады Днепра" (ТМ UApple) основана в 2016 году. Входит в состав корпорации "Алеф", объединяющей разнопрофильные бизнесы, которые работают в сегментах девелопмента, производства строительных материалов и аграрной сфере. Председатель совета корпорации "Алеф" – Вадим Ермолаев. Заместитель председателя совета корпорации – Станислав Виленский.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама