Вадим Новинский: Благодатный огонь на пути в Украину

После 20:00 все желающие смогут зажечь свечу от лампады с Благодатным огнем в Свято-Воскресенском (Афганском) храме Киева

Народный депутат Украины Вадим Новинский сообщил, что чартерный авиарейс, направленный по благословению Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в Иерусалим за Благодатным огнем, вылетел из Израиля и в настоящее время находится на пути в столичный аэропорт "Борисполь".

"Каждый год в Великую субботу верующие всех православных Церквей мира ждут у Гроба Господня схождение Благодатного огня, как весть о Воскресении Христа. И в этом году по благословению блаженнейшего митрополита Онуфрия и в содействии с Украинской православной церковью мы с Божьей помощью организовали доставку Благодатного огня из Иерусалима в Киев", – сообщил Новинский

Архиереи Украинской православной церкви – епископ Барышевский Виктор (Коцаба) и епископ Переяслав-Хмельницкий Дионисий (Пилипчук) вместе с членом наблюдательного совета благотворительного фонда Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы, генеральным директором "Смарт-Холдинга" Алексеем Пертиным сопровождают Благодатный огонь в Украину, сказано в сообщении.

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По словам Вадима Новинского, сегодня вечером представители епархий УПЦ возьмут его, чтобы привезти во все областные и районные центры, во все приходы нашей Церкви, чтобы он пришел в каждый дом, в каждую семью. При этом будут приняты необходимые меры для того, чтобы раздача Огня происходила с соблюдением безопасной дистанции между верующими и надлежащих мер безопасности.

"Мы встречаем Благодатный огонь с верой в то, что Господь защитит нас и нашу страну, а Божья Благодать принесет нам мир и исцелит все наши расколы, и духовные, и политические. Вместе с Церковью мы молимся об укреплении нашего духа во время сегодняшних испытаний и об исцелении наших сограждан от эпидемии. Пусть Благодатный огонь согреет наши души и наполнит любовью сердца. Поздравляю нас всех с самым большим и радостным праздником, со Светлым Христовым Воскресением!", – сказал Вадим Новинский.

Напомним, телеканал "Украина" и сайт "Сегодня" подготовили специальный выпуск, посвященный схождению Благодатного огня в Иерусалиме.

Кроме того, в 23:00 телеканал "Украина" подготовил спецвыпуск "Сегодня". Трансляция богослужения будет вестись из Свято-Пантелеймоновского женского монастыря.

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