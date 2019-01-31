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Вадим Новинский награжден орденом Иерусалимской православной церкви

31 января, 16:18

Нардеп отмечен за заслуги перед церковью

Вадим Новинский награжден орденом Иерусалимской православной церкви Украина Нардеп отмечен за заслуги перед церковью

Блаженнейший патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил III наградил Золотым Крестом Высшего Таксиарха Рыцарей Пресвятого Гроба Господня народного депутата Украины, главу фракции "Оппозиционного блока" Вадима Новинского.

Церемония награждения состоялась 30 января, во время визита в Иерусалим делегации иерархов и верующих Украинской православной церкви во главе с управляющий делами УПЦ митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием, сообщает пресс-служба фракции политической партии "Оппозиционный блок" в Верховной Раде на своей странице в Facebook.

Предстоятель Иерусалимской православной церкви, вручая награду, сказал, что Вадим Новинский отмечен за заслуги перед Иерусалимской православной церковью. Ведь, благодаря его меценатской помощи в 2016-2017 годах в Храме Гроба Господня впервые за последние 200 лет проведены реставрационные работы. Усилия реставраторов были сосредоточены на укреплении и сохранении Кувуклии – небольшой купольной часовни, находящейся в центре Ротонды храма, над местом, где было погребено и три дня покоилось тело Иисуса Христа. Руководила реставрационным проектом архитектор Антония Моропуло. Для проведения работ было заключено специальное соглашение между католической, православной и армяно-григорианской конфессиями, которые несут ответственность за содержание Кувуклии.

"Это огромная честь получить такую возможность и внести посильный вклад в реставрацию главной православной святыни – Храма Гроба Господня. Искренне благодарен Его Блаженству и всей Иерусалимской православной церкви за поддержку канонической Украинской православной церкви, особенно в такие непростые времена", – отметил Вадим Новинский.

Во время встречи представители УПЦ и Иерусалимской Православной Церкви обсудили ситуацию в мировом православии и церковную жизнь в Украине, говорится в сообщении.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Вадим Новинский заявил, что власти не должны вмешиваться в переход украинских церквей Московского патриархата к ПЦУ. Он призвал коллег не поддерживать законопроект об изменении подчиненности религиозными общинами.

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Тег орден, Новинский, феофил, патриарх Иерусалимский

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