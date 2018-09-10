Вадим Новинский: Повышение цены на газ будет неподъемным для украинцев

Нужно искать компромисс с МВФ, но делать так, чтобы простые украинцы от этого не пострадали, а цена газа была не увеличена, говорит политик

Повышение цены на газ будет неподъемным для простых украинцев. Такое мнение выразил депутат Верховной Рады Вадим Новинский в эфире телеканала "Украина".

Политик отметил, что Украине необходимо сотрудничество с МВФ, но "договариваться можно не за счет простых украинцев".

"Любое повышение цены на газ будет неподъемным для украинцев. Даже эта цена на газ – она уже неподъемна для простых украинцев. Давайте вспомним: в конце 2013 года цена газа была 720 грн за тысячу кубометров. Сейчас она 8 тыс. грн за тысячу кубометров. Это более чем в 10 раз больше, чем было тогда. И сейчас нам предлагают еще на 50% или на 60% увеличить эту цену газа. Без сотрудничества с МВФ правительство не сможет ничего сделать. Нам необходимы кредиты для того, чтобы выполнять внешние обязательства, иначе будет дефолт. Но договариваться можно не за счет простых украинцев. Мы должны искать компромисс, но делать так, чтобы простые украинцы от этого не пострадали. И цена газа была не увеличена", – сказал Новинский, комментируя информацию о том, что правительство предложило МВФ уже несколько вариантов изменения цены на газ, которые бы позволили избежать повышения цены на голубое топливо для населения.

Политик отметил, что будет хорошо, если удастся добиться неувеличения цены на газ для украинцев, поскольку уже сейчас задолженность населения перед "Нафтогазом" составляет солидную сумму.

"Если удастся добиться такого результата – это будет хорошо. Но любая цена газа будет неподъемная для украинцев. Уже сейчас задолженность населения перед "Нафтогазом" за потребленный газ – 17 млрд грн. Она будет только увеличиваться, эта задолженность", – сказал он.

Новинский также выразил мнение, что парламент может подготовить и принять законопроект, который обяжет правительство снизить цену на газ для населения.

"Можно это решить в парламенте. Разработать такой законопроект, зарегистрировать его, и в стенах парламента депутаты примут этот закон и обяжут правительство принять такие решения", – сказал политик.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что повышение цены на газ для населения, которое обсуждается с миссией МВФ, должно, по мнению украинского правительства, составить не более 23%. При этом, по разным экспертным оценкам, газ должен подорожать как минимум на 40%.

Ранее в Национальном банке Украины также отмечали, что в своих прогнозах исходят из повышения цен на газ для населения в Украина на 25% в 2018 году и на 15% в 2019 году. Впрочем, Прогнозы Нацбанка будут меняться в зависимости от решения правительства: