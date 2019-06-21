Вадим Новинский заявил, что "языковый" закон будет отменен

"Оппоблок" оспаривает закон в Конституционном суде

Александр Долженков и Вадим Новинский. Фото: opposition.com.ua

Глава фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский и народный депутат Александр Долженков от имени 51 нардепа передали в Конституционный суд Украины представление о признании противоречащим Конституции Закона об обеспечении функционировании украинского языка в качестве государственного.

По мнению авторов представления, закон нарушает гарантированное Конституцией право граждан разговаривать и учиться на родном языке и дискриминирует граждан по языковому признаку, фактически вводя запрет на использование русского языка и языков других национальных меньшинств.

Авторы документа считают, что русский язык на законодательном уровне полностью исключается из трудовых отношений, из сферы образования, сферы науки, сферы культуры, СМИ, сферы публичных мероприятий, сферы обслуживания потребителей, спорта, телекоммуникаций и связи, документооборота, переписки и других сфер жизни граждан, в которых не допустимо обязывать их использовать тот или иной язык.

Как отметил народный депутат Александр Долженков, Конституция и международные договоры гарантируют свободное развитие, использование и защиту языков всех наций, проживающих на территории Украины.

"Закон дискриминирует по языковому признаку 40% всего населения страны – русскоязычных украинцев, называя их национальным меньшинством. Наряду с украинским языком закон предполагает функционирование только крымскотатарского языка, английского языка и других официальных языков ЕС, которые не распространены в Украине. Мы будем защищать эти нарушенные права наших избирателей", — заявил он.

Глава фракции "Оппоблока" Вадим Новинский, комментируя конституционное представление, подчеркнул: "В вопросе языков многонациональной двуязычной страны, какой является Украина, мы стоим на позиции соблюдения конституционных прав. Мы за украинский язык как государственный, за развитие русского языка, за доступ к образованию на родных языках национальных меньшинств. Но мы против разжигания в Украине еще и "языковой войны". Языковой законопроект был принят с грубыми нарушениями, вынесен на голосование, нарушив четко описанную Регламентом процедуру. Также зафиксированы многочисленные факты кнопкодавства, из-за чего, напомню, год назад Конституционный Суд отменил предыдущий языковый закон".

Отметим, президент Петр Порошенко, подписав закон об украинском языке, напомнил, что Киев не собирался учитывать мнение Москвы по языковым вопросам в Украине.

25 апреля Верховная Рада приняла закон № 5670-д об украинском языке. Документ регулирует порядок применения украинского языка в качестве государственного в публичных сферах общественной жизни, кроме сфер частного общения и совершения религиозных обрядов. Читайте подробней, что нужно знать о "языковом" законе.

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