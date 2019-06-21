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Вадим Новинский заявил, что "языковый" закон будет отменен

21 июня, 16:07

"Оппоблок" оспаривает закон в Конституционном суде

Александр Долженков и Вадим Новинский
Александр Долженков и Вадим Новинский. Фото: opposition.com.ua

Глава фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский и народный депутат Александр Долженков от имени 51 нардепа передали в Конституционный суд Украины представление о признании противоречащим Конституции Закона об обеспечении функционировании украинского языка в качестве государственного.

По мнению авторов представления, закон нарушает гарантированное Конституцией право граждан разговаривать и учиться на родном языке и дискриминирует граждан по языковому признаку, фактически вводя запрет на использование русского языка и языков других национальных меньшинств.

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Авторы документа считают, что русский язык на законодательном уровне полностью исключается из трудовых отношений, из сферы образования, сферы науки, сферы культуры, СМИ, сферы публичных мероприятий, сферы обслуживания потребителей, спорта, телекоммуникаций и связи, документооборота, переписки и других сфер жизни граждан, в которых не допустимо обязывать их использовать тот или иной язык.

Как отметил народный депутат Александр Долженков, Конституция и международные договоры гарантируют свободное развитие, использование и защиту языков всех наций, проживающих на территории Украины.

"Закон дискриминирует по языковому признаку 40% всего населения страны – русскоязычных украинцев, называя их национальным меньшинством. Наряду с украинским языком закон предполагает функционирование только крымскотатарского языка, английского языка и других официальных языков ЕС, которые не распространены в Украине. Мы будем защищать эти нарушенные права наших избирателей", — заявил он.

Глава фракции "Оппоблока" Вадим Новинский, комментируя конституционное представление, подчеркнул: "В вопросе языков многонациональной двуязычной страны, какой является Украина, мы стоим на позиции соблюдения конституционных прав. Мы за украинский язык как государственный, за развитие русского языка, за доступ к образованию на родных языках национальных меньшинств. Но мы против разжигания в Украине еще и "языковой войны". Языковой законопроект был принят с грубыми нарушениями, вынесен на голосование, нарушив четко описанную Регламентом процедуру. Также зафиксированы многочисленные факты кнопкодавства, из-за чего, напомню, год назад Конституционный Суд отменил предыдущий языковый закон".

Отметим, президент Петр Порошенко, подписав закон об украинском языке, напомнил, что Киев не собирался учитывать мнение Москвы по языковым вопросам в Украине.

25 апреля Верховная Рада приняла закон № 5670-д об украинском языке. Документ регулирует порядок применения украинского языка в качестве государственного в публичных сферах общественной жизни, кроме сфер частного общения и совершения религиозных обрядов. Читайте подробней, что нужно знать о "языковом" законе.


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Тег КСУ, Новинский, Долженков, оппоблок, языковой закон

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