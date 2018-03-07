Вадим Рабинович: "НБУ продолжает гробить экономику страны"

Дефицит платежного баланса Украины за январь 2018 года составил 449 млн. долларов, что в 2,2 раза больше, чем в январе 2017-го. Для перекрытия этого дефицита Национальный банк Украины использует и без того скромные золотовалютные резервы. Подобные методы управления НБУ продолжают загонять финансовую систему Украины в гроб. Такое мнение высказал народный депутат Украины, лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович на своей странице в Facebook. Также в соцсетях и в эфирах национального телевидения он коснулся других важных для украинцев тем.

"НАЦБАНК ПРОДОЛЖАЕТ ОПУСТОШАТЬ ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ УКРАИНЫ"

По мнению политика, отрицательное сальдо платежного баланса и внешние выплаты по госдолгу приведут к значительному снижению золотовалютных резервов Украины.

"По информации НБУ, платежный баланс Украины в январе ушел в минус на полмиллиарда гривен! Отрицательное сальдо платежного баланса сильно скажется на и без того плачевном экономическом положении страны — придется компенсировать все золотовалютными резервами! Это еще один гроб, в который загнали экономику Украины методы правления руководства НБУ. В общем платежный баланс в январе 2018 года был сведен с дефицитом на сумму 449 млн. долларов – в январе прошлого года этот дефицит составлял 202 млн. долларов, то есть более чем вдвое меньше! Для поддержания платежного баланса и перекрытия дефицита НБУ снова воспользовался нашими золотовалютными резервами, которые и без того уже истощены! А внешние выплаты по госдолгу приведут к еще большему снижению резервов", – возмутился Вадим Рабинович.

Он предоставил общественности основные цифры платежного баланса для ознакомления.

"Для более детального понимания ситуации даю основные цифры платежного баланса Украины за январь 2018 года: сальдо внешней торговли – минус 375 млн. долларов; выплата процентов и дивидендов нерезидентам – 481 млн. долларов; поступление в Украину частных валютных переводов – 826 млн. долларов; сальдо прямых зарубежных инвестиций – плюс 80 млн. долларов; сальдо портфельных зарубежных инвестиций – плюс 112 млн. долларов; сальдо долговых зарубежных инвестиций – минус 486 млн. долларов", – сообщил парламентарий.

Политик уверен, что ни о каком росте экономики не может быть и речи, когда истощаются валютные резервы. Кроме того, он заявил, что с нетерпением ждет отчета главы НБУ в парламенте.

"О каком росте экономики твердят в НБУ, когда наблюдается такой колоссальный дефицит платежного баланса и опустошаются золотовалютные резервы? И когда уже, наконец, руководитель Национального банка Украины отчитается перед людьми – расскажет общественности, до какого краха она довела финансовую систему Украины? Чтобы те, кто еще сомневается, поняли, что она и ее команда должны понести уголовную ответственность за убиение финансов и экономики страны!" – выразил негодование нардеп.

Кроме того, лидер партии "За життя" считает, что правоохранительные органы должны немедленно запретить главе НБУ выезжать из Украины. Соответствующее обращение политик направил в НАБУ.

В своем депутатском обращении Рабинович требует безотлагательно принять все необходимые меры для временного ограничения ей в выезде за пределы Украины, а также просит немедленно приступить к расследованию вопиющих фактов деятельности председателя Национального банка.

Парламентарий также призвал директора НАБУ расследовать факты (озвученные самим же Бюро) выведения из Украины за время правления лидера НБУ от 3,5 до 5 млрд. долларов и фактического разграбления средств рефинансирования украинских банков.

"Принять немедленно все необходимые меры для временного ограничения в выезде за пределы Украины главы НБУ, чтобы обеспечить привлечение ее в дальнейшем к уголовной ответственности за совершенные преступления. Прошу директора НАБУ взять решение данного вопроса под личный контроль", – заявил лидер "За життя".

Также он обратился с просьбой к директору НАБУ сообщать ему о результатах рассмотрения данного запроса и принятых мерах.

"Я ПОДАЛ В СУД НА КАБМИН – ТРЕБУЮ ПЕРЕРАСЧЕТА ПЕНСИЙ"

Вадим Рабинович уверен, что после решения Конституционного суда Украины о незаконности налогообложения пенсий власть обязана пересчитать выплаты и возместить людям незаконно отобранные деньги.

"Вчера Конституционный суд Украины признал незаконным налогообложение пенсий. Однако никто не поднял вопрос о людях – как вернуть пенсионерам те средства, которые разными правительствами в течение нескольких лет отбирались у них незаконно! И кто понесет ответственность за это незаконное решение?" – возмутился народный депутат.

Он подчеркнул, что в данной ситуации молчать нельзя – нужно защищать интересы народа.

"А мы молчать не собираемся. Мы требуем уже сейчас вернуть пенсионерам незаконно отобранное! Мы требуем от власти незамедлительной реакции на решение Конституционного суда, которое вступило в силу и обжалованию не подлежит. Необходимо немедленно пересчитать пенсии и вернуть до копейки все тем людям, у которых незаконно несколько лет отнимали деньги с и без того нищенских пенсий!" – констатировал парламентарий.

Лидер партии "За життя" отметил, что считает необходимым разобраться в случившемся и найти виновных в грабеже украинских пенсионеров.

"Необходимо сообщить людям, кто понесет наказание за нарушение Основного закона (Конституции) Украины! Имеющая совесть власть обязана извиниться перед людьми – а по большому счету, объявить о своей несостоятельности! Партия "За життя" заявляет официально: мы подаем иск в суд на Кабинет министров с требованием о немедленном исполнении решения Конституционного суда Украины и перерасчете пенсий, а также о наказании виновных за неконституционные действия! Власть, верни пенсионерам незаконно отобранные деньги!" – призвал политик.

"ТОЛЬКО НЕДАЛЕКИЕ ЛЮДИ МОГУТ НАЗЫВАТЬ РЕФОРМАМИ ГРАБЕЖ СТРАНЫ"

Комментируя слова главы представительства Евросоюза в Украине о том, что люди, которые не видят положительных результатов украинских реформ, "либо идиоты, либо люди с ограниченной точкой зрения", Вадим Рабинович заявил, что только недальновидные или недалекие люди могут называть эффективными реформами тот грабеж народа, который происходит в Украине.

"Я всегда стараюсь аккуратно говорить о наших, так сказать, международных друзьях, даже когда они заблуждаются немножко. Если все идиоты, которые не видят реформ и изменений положительных в нашей стране, я прошу прощения, но я признаю себя участником этого сообщества. Более того, если я сейчас вот в Facebook создам такую группу "Мы идиоты", то боюсь, что в нее вольются миллионы людей. Я думаю, что все же реформами надо называть то, что человек стал жить лучше. Называть реформами то, что у нас украли все и забрали последнее, могут только совсем недалекие, или, толерантнее сказать, недальновидные люди", – убежден народный избранник.

Он уверен, что оценивать проводимые властью реформы необходимо не по информации в средствах массовой информации, а по собственному карману.

"Что я хочу еще вам сказать. Не верьте никому – смотрите в свой холодильник! Смотрите в свой карман! Если по вашему холодильнику видно, что ваша жизнь стала лучше, то прав вот этот европейский представитель. Но вы никаких улучшений не увидите. Нам тяжело сегодня с этими реформами", – констатировал парламентарий.

По его мнению, главная проблема неэффективной работы власти в том, что у Кабмина изначально не было плана развития страны.

"И проблема не только в них самих, проблема в другом. Если ты сам не знаешь, что ты строишь, если ты каждый день мечешься между Банковой или партийными и пытаешься всем потрафить, если ты берешь деньги и просто их прожираешь, то так ты ничего и не смог сделать. Они ничего не могли, у них не было изначально плана развития страны. Их план был прийти и как можно дольше продержаться. И они этого плана придерживаются", – отметил лидер партии "За життя".

"МЫ ОЧЕНЬ ДОЛГО БУДЕМ РАЗГРЕБАТЬ ТО, ЧТО НАДЕЛАЛА ЭТА ВЛАСТЬ"

Вадим Рабинович считает, что последствия действий нынешней власти Украины придется устранять еще очень долго.

"Партия "За життя" в моем лице абсолютно негативно оценивает деятельность нынешней власти, особенно и. о. министра здравоохранения Украины. И так думают 99% украинцев. Такую медицинскую реформу на нашу голову придумать – это надо ума совсем не иметь. Я не знаю, что руководство страны делает и какую цель преследует. Но думаю, что мы еще долго будем с этим разбираться, с этими "эффективными" действиями власти", – выразил негодование политик.

По его словам, принятая медицинская реформа направлена на уничтожение медицины в стране и изгнание лучших врачей за границу.

"У меня на руках последние данные по поводу нехватки специалистов в Украине. Стране уже не хватает 42 тыс. врачей и 100 тыс. медсестер. И это все буквально за полтора года пребывания у власти незаконно назначенной и.о. Минздрава – это человек, выпивший кровь из нашей медицины, выгнавший за границу лучших врачей и убивающий наших граждан!" – выразил негодование парламентарий.

В целом, Вадим Рабинович полагает, что сейчас у власти находятся непрофессионалы, которые от бессилия и непонимания ситуации в стране принимают абсолютно неэффективные реформы.

"У нынешней власти нет ни стыда, ни совести. Они все продолжают говорить, что они лучшие, хотя на самом деле они самые худшие из того, что можно придумать. Они просто не умеют ничего. Они знают, как набить свой карман, знают, как продержаться еще два часа... Но как жить потом в стране, которую они обворовали и уничтожили?! Все реформы, которые они принимают, это из-за бессилия от непонимания. Я вот по-людски говорю: я не понимаю, почему власть не хочет просто спокойно встать и сказать, что "мы не смогли развернуть экономику, мы не смогли обеспечить пенсионеров, мы не смогли помочь больным, мы пойдем отдохнем на скамье оппозиции, теперь попробуйте вы". Так делают все нормальные политики. Но нет же – они пытаются держаться до конца и твердить всем о невидимом "покращенни", – резюмировал лидер партии "За життя".

Юлия Власова