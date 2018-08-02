Вадим Рабинович: "За життя" знает, как осуществить "Украинскую мечту" и вывести страну из кризиса"

Сегодня Украина, как никогда ранее, ослаблена и разрушена. Нынешняя власть оказалась неспособной справиться с новыми вызовами и в сговоре с транснациональными корпорациями завела страну в еще большую пропасть, из которой выбраться с каждым днем все труднее. Об этом в эфире национального телевидения заявил народный депутат Украины и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович, представляя свою экономическую программу "Украинская мечта". По его словам, стратегия "За життя", разработанная совместно с ведущими мировыми экспертами, поможет Украине преодолеть кризис в самые кратчайшие сроки.

"УКРАИНА ДОЛЖНА СТАТЬ ПЛАТФОРМОЙ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ МЕЖДУ ЗАПАДОМ И ВОСТОКОМ"

Вадим Рабинович считает, что, несмотря на то что Украину все годы независимости разворовывали, у страны все еще остаются хорошие шансы на процветание.

"У власти нет четкого плана развития Украины: они не знают, какую страну хотят построить. Да им это и неинтересно. Все, что их волнует, – собственные карманы, набитые деньгами простых украинцев и кредитами международных финансовых организаций. Но даже в этой ситуации у Украины все еще остаются хорошие шансы на процветание – нужно лишь разработать стратегию экономического возрождения и начать ее последовательно выполнять. И партия "За життя" совместно с ведущими мировыми экспертами разработала такую стратегию. Программу, которая поможет вывести страну из кризиса в самые кратчайшие сроки", – констатировал политик.

Он отметил, что с самого начала партия "За життя" заявляла, что видит Украину нейтральным, независимым и внеблоковым государством.

"С самого начала мы заявляли, что видим Украину нейтральной, независимой и внеблоковой страной, построенной по типу "Швейцария Восточной Европы". У нас колоссальное территориальное преимущество – мы находимся между Востоком и Западом, мы обязаны это использовать и, оставаясь нейтральными, стать платформой для переговоров и торговли", – рассказал нардеп.

Лидер "За життя" пообещал после победы партии провести референдум, чтобы определить курс развития страны.

"Поэтому мы берем на себя первое предвыборное обязательство – в течение трех месяцев после победы партии провести референдум по 10 основополагающим вопросам страны: ее тип, территориальное устройство, участие в международных организациях и так далее. И, уже согласно народному решению, неуклонно вести страну избранным курсом", – подчеркнул парламентарий.

"НАМ НАДО ЗАБЫТЬ ЭКОНОМИКУ КОММУНИЗМА И ПЕРЕЙТИ К НОВОЙ ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКЕ"

Вадим Рабинович заявил, что программа "Украинская мечта" опирается на "три кита": банки, сельское хозяйство и хай-тек.

"Цель партии "За життя" – построить сильную, богатую, процветающую Украину. Для этого мы создали обширную экономическую программу "Украинская мечта". Мы хотим построить Украину, о которой мечтали наши предки, мечтают современники и где захотят жить наши дети и внуки. Первое, самое необходимое, что нам надо сделать, – это забыть экономику коммунизма, перейти к новой открытой экономике, которая опирается на "трех китов": банковскую систему, сельское хозяйство и хай-тек", – убежден политик.

Он отметил, что Украине необходимо принять закон, который приравнивает разглашение банковской тайны к преступлению против государства и обязует государство выплатить деньги вкладчику, если банк "пропал или исчез".

"Будем говорить откровенно – сегодня система хранения денег неблагоприятна ни на Востоке, ни на Западе. Поэтому мы должны принять закон о жесточайшей банковской тайне, разглашение которой будет приравниваться к самым страшным преступлениям против государства. Также закон о банках должен исключить понятие "лопнувший банк". Если банк "пропал или исчез", государство обязано выплатить вкладчику его деньги в течение суток", – акцентировал внимание лидер "За життя".

Он считает, что выйти из кризиса Украине поможет средний и малый бизнес, который сейчас "задушен".

"Польшу и другие страны посткоммунистического лагеря вытащил средний и малый бизнес – в Украине изначально зарегулированный, задушенный бесконечными проверками самых разных органов и невозможностью взять кредит под адекватный процент. Поэтому мы должны на два года освободить средний и малый бизнес от любых проверок и улучшить кредитную политику. Нам надо, чтобы каждый предприниматель имел возможность прийти в любой банк и получить под низкий процент кредит на развитие своего бизнеса", – констатировал Вадим Рабинович.

Относительно сельского хозяйства парламентарий сообщил, что в Украине необходимо создать национальный земельный банк.

"Сегодня у нас 60,4 млн га грунтов. Из них засевается 42,4 млн га, при этом 12 млн га находятся в государственной собственности, но никто не знает, где они, кто и что там сеет. В среднем один гектар земли передается в аренду по цене от 400 до 1000 долларов в год. Для примера возьмем 500 долларов, почти самую низкую сумму, и в итоге получим дополнительно 6 млрд долларов в бюджет ежегодно! Мы должны создать свой украинский национальный земельный банк и сдавать в аренду нашу землю на долгосрочной основе украинским и зарубежным аграриям. При этом ни в коем случае нельзя позволить власти продавать землю, иначе мы просто потеряем страну!" – подчеркнул нардеп.

Третьим "китом" украинской экономики, по словам политика, должен стать хай-тек.

"Надо создавать кластеры – пространства и города – для привлечения молодых специалистов. Сегодня молодежь Украины работает в сотнях западных фирм – их надо вернуть. Путь хай-тека – это путь высочайших технологий, а значит, путь в будущее. Если выгнать за границу последних профессионалов в этой сфере, мы навсегда застрянем в XX веке с вилами и лопатами в руках. Я еще раз повторю: нам нужно уйти от сырьевой модели развития Украины, куда нас сгоняют международные картели, чтобы оставить здесь 10–12 млн людей для своего обслуживания. Нам же надо избавляться от комплексов неполноценности, "младшего брата" и начинать вкладываться в новейшие технологии и наукоемкие отрасли. Надо создавать технологические парки и всевозможные хабы, развивать свой человеческий и научно-технический потенциал", – заявил лидер "За життя".

При этом политик отметил, что самое главное, без чего любые разговоры об экономике будут бессмысленны, – это прекращение войны на Донбассе. И именно этим вопросом надо заняться в первую очередь.

"НАДО СОЗДАТЬ СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ В ОДЕССЕ, ЛЬВОВЕ И ХАРЬКОВЕ"

Следующим шагом Вадим Рабинович видит создание в Украине свободных экономических зон.

"Нам надо создать свободные экономические зоны в Одессе, во Львове и в Харькове – в крупных приграничных городах. Еще одним новшеством для нас должна стать так называемая внутренняя офшорная зона по типу швейцарского города Цуг, где каждый человек сможет зарегистрировать компанию и платить пониженные налоги. Такие зоны "За життя" предлагает создать в особо сложных регионах, к примеру, в Херсоне, Николаеве, Запорожье", – предложил парламентарий.

Еще один важнейший пункт программы "За життя" -- борьба с коррупцией.

"Хотя нынешняя власть абсолютно уверена, что коррупцию она победила, взяточничество по-прежнему продолжает процветать во всех сферах жизнедеятельности. Что нужно сделать? Первое – запретить государственным компаниям работать с офшорами. Это убьет коррупцию уже на 70%. Второе – если победившая партия формирует экономический блок, оппозиция берет под контроль силовые структуры. Тогда одни смогут следить за другими. Третье – ввести выборность судей. Сегодня судебная система Украины полностью подконтрольна президенту. Надо вернуться к системе выборности судей и права их отзыва. Следующий шаг – ограничение количества каденций народных депутатов одной. Парламентарий, оставшийся на второй срок, – это уже потенциальный вор", – уверен нардеп.

Необходимым решением, по его мнению, является и возвращение в госсобственность стратегически важных отраслей.

"Перейду к одному из самых непопулярных решений – возвращению в госсобственность стратегически важных объектов. Я – рыночный человек, вырос в бизнесе, но другого пути у Украины сейчас нет. Надо вернуть все важные отрасли под контроль государства, в частности нефте- и газодобывающую, что позволит снизить тарифы в три раза. Авиация, космическая сфера, порты – это все не должно продаваться, это все должно контролироваться государством, развиваться и создавать рабочие места", – убежден политик.

Он также пояснил, какого курса Украине необходимо придерживаться во внешней политике.

"Во внешней политике, преследуя исключительно проукраинские интересы, мы должны соблюдать самые лучшие отношения с Европой и США. Нейтральность, внеблоковость и независимость Украины, которые предлагает партия "За життя", как раз это и подразумевают. В сложившейся ситуации в переговорах с нашими иностранными друзьями нам надо быть максимально прагматичными и жесткими. Из-за войны мы понесли огромные потери – нам обязаны выделить кредиты по нулевой ставке для восстановления наших территорий. При этом по долгам, которые накрутили нам за эти годы, пусть сделают отсрочку на 40–50 лет, если не хотят, чтобы мы объявили дефолт", – отметил парламентарий.

Лидер партии "За життя" также подчеркнул, что одна из язв украинского общества – невыполнение политиками предвыборных обещаний.

"Я подал законопроект о введении уголовной ответственности за это преступление, но этого мало. С лучшими юристами Украины мы разработали уникальный инструмент – договор, который будет подписывать наша партия со всеми избирателями во всех областях, по которому мы добровольно передаем избирателю юридическое право, в случае невыполнения хотя бы одного обязательства – отозвать нас из парламента. И это будет работать!" – резюмировал Вадим Рабинович.

Сергей Афонин