Вакцины хватает: что нужно знать о вспышке дифтерии

Вакцинация дифтерии проводится детям и взрослым каждые 10 лет / Фото: Pixabay

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21 октября пришли тревожные новости из Закарпатья: в Ужгороде впервые за многие годы была зафиксирована опасная болезнь. Иностранный студент обратился в частную клинику с жалобами на боль в горле, а когда врачи сделали анализы, то обнаружили у него дифтерию.

Как стало известно, диагноз "дифтерия" подтвердился лабораторно у 23-летнего индийского студента Ужгородского медицинского университета. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

"Состояние его удовлетворительное, осложнений пока что нет. Также по эпидемиологии все контактные лица – 121 человек – студенты, которые с ним есть на курсе, и также педагоги, которые с ним контактировали, – все они обследованы", – объяснила Елизавета Биров, исполняющая обязанности директора департамента здравоохранения Закарпатской ОГА.

А 24 октября появилась информация, что медики подтвердили диагноз у девятилетнего мальчика.О том, как развивается ситуация вокруг вспышки смертельно опасной болезни, как различить симптомы дифтерии и какими темпами продвигается вакцинация, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Идут на поправку

В прошлый раз дифтерию в столице Закарпатья фиксировали девять лет назад. Врачи успокаивают – опасности массового заражения нет, но все же советуют вакцинироваться. К тому же необходимые препараты есть, однако прививку сделали менее половины закарпатцев. Единичным случаем заболевания дело не ограничилось, и уже 23 октября врачам пришлось констатировать, что в Ужгороде – вспышка дифтерии. Еще 12 студентов из Индии заболели дифтерией и были госпитализированы.

"Сейчас проходят дополнительные обследования, нам необходимо убедиться, они ли носители инфекции, действительно ли больны", - сообщил директор КНП "Областная клиническая инфекционная больница" Михаил Поляк.

Кроме этого, 22 октября в инфекционную больницу попали два человека, у которых была диагностирована "дифтерия миндалин, легкое течение". Их состояние удовлетворительное.

"Все инфицированные дифтерией – это студенты-иностранцы Ужгородского национального университета, из окружения первого иностранца, который заболел дифтерией в Ужгороде. Всего на признаки заболевания дифтерией было обследовано 44 человека", – сообщил Поляк.

Ни один врач или чиновник не подтвердил тот факт, что студенты-иностранцы "привезли" инфекцию из-за границы. Напротив, известный врач-инфекционист Виктор Петров, который первым обследовал больных, заметил, что болезнь имеет штамм местного происхождения.

25 октября стало известно, что заболевшие дифтерией на Закарпатье студенты чувствуют себя намного лучше и находятся на стадии выздоровления. В университете были введены ограничительные мероприятия на трех факультетах медицинского направления: медицинском, медицинском №2 и стоматологическом. В университетских общежитиях развернули три пункта, где можно бесплатно вакцинироваться. Также прививки делали в медпункте главного корпуса УжНУ.

К счастью, вакцина от дифтерии в Ужгороде есть в достаточном количестве. Город дополнительно получил 8 тыс. доз вакцины. Сделать прививку можно бесплатно во всех семейных амбулаториях, даже без договора с семейным врачом, или в частных клиниках. Главное – не сеять паникуи владеть достоверной информацией. Кроме того, 100 доз сыворотки от дифтерии пришлют из Индии– университет обратился с официальным письмом в посольство этой страны.

Кроме того, как сообщили в Закарпатском областном центре здоровья, 26 октября, в Ужгород спецтранспортом доставили 8 флаконов дифтерийного антитоксина. По три дали Львовская и Черновицкая области, два – Ивано-Франковская.

По данным медиков, прививки против дифтерии уже получили около 50% жителей города, в том числе и детей. Для выработки общественного иммунитета привитыми должны быть 95-97% жителей. Уже в начале следующей недели в Ужгород поступят 100 доз сертифицированных противодифтерийных сывороток.

Теперь и в Киеве

На фоне вспышки массового заболевания дифтерией в Ужгороде 24 октября в Киеве также был подтвержден случай дифтерии у девятилетнего мальчика. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Украины в Facebook.

Диагноз "дифтерия" был установлен на основании бактериологических данных. Ребенок был не привит от болезни из-за отказа родителей. Больной имел контакт с 45 людьми, из них 36 – дети. По месту жительства и учебы ребенка была организована дезинфекция.

Кроме того, медики провели срочную проверку в киевском лицее №303 на улице Драгоманова в Дарницком районе, где учился заболевший учение. В учебном заведении сайту "Сегодня" рассказали, что ситуация под контролем.

"Ребенок на данный момент находится в больнице. Медики говорят, что состояние мальчика стабильное. Других случаев заболевания дифтерией в лицее пока не зафиксировано. Мальчик с начала недели находится в инфекционной больнице вместе с мамой", – рассказала нам Ольга Перепелица, директор лицея.

По ее словам, сначала доктора поставили мальчику диагноз фолликулярная ангина, но после проведения бак-исследования переквалифицировали диагноз – дифтерия.

"По школе было выдано распоряжение о карантинных мероприятиях локально по отдельному классу. Представители специальной службы обработали помещение 3-е класса, где занимался заболевший дифтерией мальчик. На данный момент в школе работают медики Дарницкой поликлиники и лор. Они осматривают детей начальной школы и прежде всего из 3-е класса, там берут мазки, и осматривают учеников 1- 4 класса", – добавила директор.

Этот случай вполне ожидаемо взбудоражил горожан. "Сегодня" пообщались с главой Госпродпотребслужбы Киева Олегом Рубаном, чтобы узнать, грозит ли городу эпидемия дифтерии и как можно уберечь себя от этой опасной инфекции. Эксперт не исключает усложнения эпидемической ситуации с дифтерией в Киеве.

"В разных регионах страны ситуация разная. Но в Киеве вакцина есть в наличии. Люди должны прививаться, чтобы обезопасить себя. Я допускаю возможность вспышки эпидемии дифтерии в Киеве – это возможно. Прогноз угрозы ухудшения эпидситуации инфекционисты Украины делали еще три года назад. Мы уже получили вспышку заболевания корью, теперь вот дифтерия, а при таком уровне вакцинации ситуация с инфекционными заболеваниями может усложниться", – считает Олег Рубан.

Он добавляет, что сейчас в очаге заболевания – место, где учился и жил мальчик, там проводится ряд мероприятий согласно регламенту по дифтерии.

"Первое, что нужно сделать – провести обследование всех, кто контактировал с мальчиком, а это целый класс, более 30 человек и взрослые. Для этого у контактирующих берется бак-посев на носоглотке. При разрешении родителей, проводится забор крови у детей, которые контактировали с больным, и определяется их иммунная защита от этой болезни. Заболел ли кто-то еще, будет известно по результатам анализов. В случае отсутствия вакцинации контактные лица, а в данном случае – это взрослые и дети, обязательно вакцинируются. В помещении, где они находились, проводится дезинфекция, проветривание, устанавливается тепловой режим, поскольку это заболевание передается воздушно-капельным путем", – отмечает Олег Рубан.

По его словам, это заболевание классифицируется как опасное. И в первую очередь потому, что в Украине недостаточно высокий уровень вакцинации среди детей.

"На данный момент уровень вакцинации по стране составляет от 50% до 85%, а он должен быть на уровне 95%. Если вы вспомните эпидемию дифтерии в Украине в 1993 и 1996 годах, то тогда даже регистрировали ежедневно смертельные случаи от дифтерии. Поэтому со стороны Министерства охраны здоровья и департамента здоровья КГГА необходимо проводить массовые мероприятия, где бы людям доносилась четкая информация о необходимости вакцинации от дифтерии, чтобы не допустить подобного", – добавляет Рубан.

По его словам, в Киеве на данный момент нет проблем с вакцинами от дифтерии.

Основные симптомы дифтерии и как не заболеть

Дифтерия – острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, однако им можно заразиться через предметы обихода, посуду и игрушки. Тяжесть болезни обусловлена ​​крайне ядовитым токсином, который выделяет дифтерийная палочка. Чаще всего поражает ротоглотку, но нередко затрагивает гортань, бронхи, кожу и другие органы.

Основные симптомы дифтериипроявляются, как и у других инфекционных заболеваний – повышенная температура, ломота в мышцах и общее недомогание. Но уже через 2-3 дня на миндалинах можно увидеть белый налет, который впоследствии становится плотным и серым. В то же время общее состояние человека ухудшается, чувствуется постоянная боль в горле, а голос становится сиплым. Но при этом у человека нет насморка, кашля и других подобных признаков респираторных заболеваний.

При заболевании дифтерией у детей наблюдаются те же симптомы, что и у взрослых. Есть только одно отличие – у детей температура тела может повышаться до критических показателей. Главной опасностью для здоровья и жизни ребенка является наличие в крови дифтерийного экзотоксина, который поражает почки и печень, сердце и нервную систему. Поэтому очень важно подобрать правильное лечение.

Так как дифтерия – это инфекционное заболевание, лечение осуществляется в инфекционном отделении стационара в отдельном боксе.

Как же спасаться от этой инфекции? У специалистов совет один – своевременно вакцинироваться.

"Нужно вакцинироваться, а в случае заболевания – срочно обращаться за медицинской помощью в больницу. А врачи дальше будут принимать все необходимые меры", – резюмировал Олег Рубан.

Напомним, что предыдущий случай дифтерии был зафиксирован в Хмельницком в августе этого года: заболевание обнаружили у 21-летней женщины-фармацевта одной из городских аптек, которую прививали от этой болезни в шесть лет, а повторную прививку, в 16-летнем возрасте, не сделали.

Также ранее мы сообщали, что в Украине была зафиксирована вспышка другого опасного заболевания – кори, которой заболели более 110 тысяч человек, 39 из которых умерли.

Кроме того, в 2018 году от осложнений кори в Украине умерли 16 человек: 12 детей и 4 взрослых. При этом в течение года этот диагноз был поставлен 54,5 тысячи украинцев.

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