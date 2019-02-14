Валентинов день, важное голосование в Европарламенте и непогода в Украине: темы дня
ЕС пытается сохранить "ракетный" договор, а суд будет решать судьбу главы Херсонского облсовета Мангера
День всех влюбленных. В Украине празднуют 14 февраля, День святого Валентина. Сегодня по всей стране отделы регистрации актов гражданского состояния (загсы) будут работать до 24:00.
Снова осадки. В четверг в большинстве областей Украины ожидаются дожди с мокрым снегом, температура воздуха поднимется до +5 (в южных регионах).
Опять перенесли. 14 февраля Шевченковский райсуд Киева продолжит заседание об избрании меры пресечения для главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
Европарламент должен проголосовать за резолюцию с призывом к сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Днем ранее в Страсбурге прошла дискуссия на эту тему, в Евросоюзе Договор считают ключевым фактором стабильности в Европе.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, чторастаможку "евроблях" еще больше упростили, а Еврокомиссия утвердила "черный список" из 23 стран.
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