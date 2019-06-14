Валерий Гижицкий: "Национальный бизнес-рейтинг — это лидерство, деловые контакты и выходы на новые рынки"

Сегодня он объединяет более чем семитысячное сообщество деловых людей

В июне исполнится 15 лет с того момента, как Национальный бизнес-рейтинг провел свою первую церемонию награждения успешных украинских предприятий. Сегодня он объединяет более чем семитысячное сообщество деловых людей. О том, как рейтинг уже столько лет помогает развиваться компаниям, мы поговорили с президентом Союза НБР Валерием Гижицким.

— Валерий Витальевич, Национальный бизнес-рейтинг имеет дело исключительно с цифрами. Благодаря анализу показателей работы предприятий вы определяете лидеров той или иной отрасли экономики. Расскажите языком цифр об успехе самого НБР.

— Достижения, по моему убеждению, можно и нужно измерять именно цифрами. Они точно отражают место объекта в мире в конкретное время. Это касается не только бизнеса. К примеру, бомбардир футбольной команды считает забитые голы, альпинист — покоренные вершины. У кого достижений больше — тот и лидер. Предприятия вычисляют прибыли, объемы продаж, инвестиций и пр. В целом существует ряд показателей, по которым можно оценить эффективность компании. Национальный бизнес-рейтинг, сравнивая их, показывает, кто имеет бо́льшую финансовую устойчивость, рентабельность, деловую активность, экономический потенциал. Это и есть лидеры отрасли. Что касается самого НБР в Украине, я бы назвал три цифры, которыми мы гордимся: 15 лет нашей деятельности, 20 проведенных масштабных встреч лидеров бизнеса и более 7000 предприятий — обладателей наград. Все они говорят о нашей стабильности и доверии к нам.

— Кстати, поделитесь, как получить и удержать авторитет среди такой серьезной аудитории, как руководители компаний?

— Объективность, независимость, прозрачность и комплексность — четыре кита, на которых держится наш рейтинг все это время. Мы не работаем по заказу кого-либо из участников рынка, это наша собственная инициатива — проводить рейтингование предприятий, поэтому не зависим от чьей-то позиции. Методология исключает возможность влияния на места в рейтинге. Поэтому награды НБР стали символом надежности, добросовестности, стабильности их обладателей.

— Однако НБР не только признает успехи компаний, но и открывает новые возможности для их развития. Расскажите подробнее о том, чем живет сообщество лидеров.

— Да, мы считаем, что награждение — это одновременно и покоренный командой пик, и эмоциональный и практический импульс к дальнейшим свершениям. С одной стороны, как часто замечают сами лидеры, награда радует и вдохновляет. С другой — становится маркетинговым инструментом, который помогает привлекать внимание к бренду, продукции, услугам, расширять круг партнеров и потребителей, поддерживать положительную репутацию. Кроме того, мы организовываем различные события для бизнесменов: церемонии награждения, бизнес-путешествия. Участники этих встреч знакомятся, обсуждают возможности сотрудничества, делятся опытом и идеями. Например, украинские предприниматели ездили с нами в Казахстан, Грузию, ОАЭ. Поэтому НБР сегодня — это лидерство, деловые контакты и выходы на новые рынки для предприятий.

— Интересно! А в этом году что планируете?

— Главным событием года, конечно, будет Официальная церемония награждения, которая состоится 22 августа в Киеве. Волнительно и почетно накануне Дня независимости нашего государства вручить награды тем, кто строит его экономику. В сентябре приглашаем всех, кто хочет выйти на европейский рынок, в Латвию на конференцию. Разберем тонкости законодательства, возможности для масштабирования.

— Вы возглавляете Союз Национальных бизнес-рейтингов. Расскажите об объединении и его роль для украинского бизнеса.

— Да, Союз НБР — международное образование. В его состав входят оргкомитеты Национальных бизнес-рейтингов в разных странах. Именно благодаря этому объединению и есть возможность представлять достижения наших предпринимателей перед международным деловым сообществом, расширять бизнес-горизонты. Мы интегрируемся в бизнес-среду стран Азии и Европы, чтобы у лауреатов была возможность налаживать деловые коммуникации по всему континенту.

— Вы сами часто выступаете спикером конференций для бизнесменов. Поделитесь опытом с нашими читателями: как стать лидером, где взять ресурсы для этого?

— На протяжении всей жизни у нас формируется лидерский капитал — система ценностей, мировоззрение, способность видеть перспективы. Ресурсы для его формирования есть у каждого. Это семья, любовь, друзья, коллектив, знания, опыт, достижения, внутренний мир, материальные активы/пассивы. В определенных условиях человек начинает управлять этим капиталом и трансформировать его в актив для формирования персонального или корпоративного бренда, который начнет приносить свои дивиденды. Как стать лидером? Любить то, что делаешь. Расти как личность. Строить прочные связи. Формировать свой имидж. То есть лидерство — это колоссальный труд прежде всего над собой. Поэтому главное — верить и идти к своей цели.

— Спасибо за беседу.

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