Вандализм не пройдет: как в Украине наказывают за осквернение памятников

Оскверненный памятник Шолом-Алейхему уже отмыли от свастик / Фото: Александр Марущак, Сегодня

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В ночь на понедельник, 25 ноября, в столице произошел возмутительный инцидент: вандалы осквернили памятник Шолом-Алейхему в центре Киева. На изваянии знаменитому на весь мир еврейскому писателю, который родился под Киевом и чья жизнь до 1905 года была связана с Украиной, неизвестные вандалы нарисовали красной краской свастику. Инцидент произошел на улице Рогнединской в районе Бессарабки – в самом сердце столицы.

Но не нужно думать, что такие случаи проходят в Украине бесследно. Рано или поздно вандалов находят и наказывают по всей строгости закона.

Футбол на кладбище

Так, в октябре 2013 года в Шаргородский райотдел милиции с заявлением о глумлении над захоронениями обратилась местная еврейская община. Правоохранители установили, что на кладбище разбиты и перевернуты, ни много ни мало, 54 надгробия. А вскоре задержали и виновников, подозреваемых в погроме – троих парней из поселка Джурин Шаргородского района Винницкой области. 18-летний выпускник училища и двое его приятелей шли играть в футбол, но оказались почему-то на кладбище. Зломышленники сознались, что громили могилы "просто так", чтобы поразвлечься. Ногами пинали старые памятники и могильные плиты, при этом вели подсчет: кто разбил больше.

Как сообщили в секторе общественных связей винницкой областной милиции, и на досудебном следствии, и в суде юные вандалы раскаивались в содеянном. Старшего из них Шаргородский районный суд приговорил к трем годам лишения свободы с испытательным сроком два года. Его несовершеннолетние сообщники не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, поэтому им удалось избежать ответственности. Однако родителям подростков пришлось возмещать материальный ущерб и восстанавливать все поврежденные памятники.

Открестились от антисемитизма

12 августа 2007 года Малиновский районный суд Одессы вынес приговор троим кладбищенским вандалам, осквернившим в ночь с 18 на 19 февраля еврейские памятники. Двое 25-летних безработных одесситов получили по 2 года лишения свободы, третий – 20 -летний учащийся ПТУ, то же самое, но с отсрочкой приговора на 1 год.

Злоумышленники разрисовали свастикой и оскорбительными надписями более 300 надгробий на Третьем Еврейском кладбище, мемориальную доску на улице Ришельевской, аллею "Праведников мира" в Прохоровском сквере и мемориал "Жертвам Холокоста" на Люстдорфской дороге. У них были изъяты вещественные доказательства – баллончики с краской и перчатки.

Расследование по уголовному делу проводило следственное управление Одесского городского управления милиции под надзором прокуратуры города. Сторону обвинения в суде представляли лично прокурор Одессы Николай Маркин и его первый заместитель. Впрочем, несмотря на то, что вандалы понесли наказание, власти открестились от того, что это преступление было совершено на почве антисемитизма – мол, обычная "хулиганка".

"Не следует считать, что это – результат деятельности организованной антисемитской группировки. Сидели в баре, пили пиво. Идея возникла случайно. Один предложил совершить акцию и понаблюдать за реакцией общества. Так все и вышло, можно сказать, ради "понта", – рассказал "Сегодня" начальник угрозыска Одессы Владимир Босенко.

Представители еврейских организаций с ним, конечно же, не согласились.

"Фанатичный сторонник свастик"

Но сейчас власти все чаще признают случаи вандализма из антисемитских побуждений. Давайте вспомним совсем недавний инцидент в Богдановке.

В сентябре 2019-го неизвестные осквернили памятник евреям, который установлен на месте массового убийства в селе Богдановка в Николаевской области. Об этом в Facebook сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

На фото видно, что неизвестные нарисовали на монументе свастику и разместили записку с угрозами, адресованную президенту Владимиру Зеленскому, бывшему министру транспорта Евгению Червоненко, а также директору Украинского еврейского комитета. "Это антисемитское преступление на почве ненависти, без сомнения, я призываю украинское правительство решительно осудить это преступление и незамедлительно привлечь виновных к ответственности", – написал посол Израиля в Киеве Йоэль Лион в своем микроблоге в Twitter. В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины призвали полицию расследовать осквернение памятника жертвам Холокоста в Николаевской области, указав, что подозреваемые должны оказаться в суде. Как результат, не прошло и месяца, и злоумышленник был задержан.

"Один из представителей художественных кругов Киева является фанатичным сторонником свастик и рун, которые использовались нацистами. В самом центре Киева за высоким забором находится несколько частных зданий злоумышленника, на территории которых он изготавливал из металла разнообразные нацистские и языческие символы. Такой символикой киевлянин украшал свое жилище, внешний фасад и забор приусадебного участка, детскую комнату и домашние вещи", – говорится в сообщении пресс-центра Службы безопасности Украины от 4 октября 2019-го.

Фото: пресс-центр СБУ

Во время обыска у мужчины нашли "ряд свидетельств о целенаправленной подготовке данным лицом к совершению актов вандализма в отношении еврейских культурных объектов".



"Также найдено почти 30 металлических свастик, изготовленных злоумышленником в собственной мастерской, карты Кировоградской и Николаевской областей и соответствующие записи с отметками объектов для совершения актов вандализма, аэрозольные краски серого и черного цветов, которые полностью совпадают с теми, которыми осквернено место еврейского захоронения. Также правоохранителями изъяты жесткие диски и бумажные материалы с антисемитским содержанием, электропила, которой вырезались свастики на памятных знаках. Все предметы направлены на экспертизу", – сообщили в СБУ.

Могилу Леси Украинки оскверняли трижды

Впрочем, наши вандалы точно также презирают памятники украинским национальным героям истории и культуры. Так, в 2018 году неизвестные в который раз обворовали памятник на могиле знаменитой писательницы Леси Украинки на Байковом кладбище. Исчезли бронзовые гирлянды, которые украшали постамент. Пропажу заметили как раз накануне дня рождения Леси Украинки, который отмечают 25 февраля. Как писал сайт "Сегодня" в специальном материале "На Байковом кладбище грабят могилы знаменитых людей", уже в ноябре того же года в полиции Киева сообщили, что вандал задержан.

"Дело направлено в суд. С начала года по воровству памятников на Байковом кладбище было открыто пять уголовных производств. Подобное правонарушение карается штрафом в 3,4 тысячи гривен или лишением свободы до трех лет", – рассказали правоохранители.

Это уже было третье осквернение памятника писательницы – и во всех случаях вандалами становились бродяги, которые калечили монумент ради бронзовых частей, которые сдавали потом в скупку металлолома. Дальнейшая схема не отличалась разнообразием: украл, выпил, в тюрьму.

Надругался над памятником Небесной сотне

Памятники, связанные с новейшей историей Украины, точно также раздражают хулиганов. 5 октября 2017 года в Киеве на Майдане вандал разрушил памятник Небесной сотне. Злоумышленника тут же, на месте преступления, задержали полицейские.

Вандалом оказался житель Севастополя Юрий Чеканов, который сделал это, по его собственным словам, потому, что является противником Майдана и обвиняет Небесную сотню в беспорядках в стране.

В итоге Печерский районный суд Киева приговорил Юрия Чеканова к четырем месяцам ареста. Суд установил, что 5 октября примерно в 10:00 Чеканов, прогуливаясь по центру Киева, пришел на аллею Героев Небесной сотни, где увидел мемориальный комплекс. После чего, примерно в 11:05 "с целью самоутверждения за счет публичного унижения памяти Героев Небесной сотни", сбросил руками на пешеходную дорожку гранитные памятники.

Отмечается, что своими действиями Чеканов нанес моральный вред и материальный ущерб близким родственникам и членам их семей, и создал общественный резонанс. На судебном заседании обвиняемый свою вину признал полностью.

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