Варили морс и мяли спину: какие рекорды установили украинцы в июле

В июле украинцы делали массаж на горе, изображали герб и ваяли скульптуры из 150 тысяч цветов

Под облаками. Ради нацрекорда обустроили массажный кабинет.

В разгар отпусков украинцы активно продолжают ставить всевозможные рекорды. Они массово рисовали, хвастались коллекцией этикеток и варили десятки литров органического морса. Какими достижениями отличился народ в июле, узнали "Сегодня".

С высоты

В этом месяце сразу два рекорда зафиксировали на самой высокой точке страны — горе Говерле в Карпатах. На днях туда поднялась массажистка Оксана Петришин, чтобы сделать массаж на рекордной высоте! Для достижения украинка установила на горе массажный стол с простыней, полотенцем и валиком, дополнила его этажеркой с маслами.

А в начале июля группа незрячих из Львовской области покорила Говерлу, став самой большой группой с ограниченными возможностями, которая смогла взойти на эту вершину. Энтузиасты потратили на путь туда и назад около восьми часов. А вот еще один "небесный" рекорд пока не случился. Семилетняя Карелия Кликич хотела стать самой юной парашютисткой в стране, но в последний момент прыжок отменили из-за насморка у девочки. Установление рекорда перенесли до выздоровления Карелии.

Хором

На Днепропетровщине 126 умельцев разных возрастов поставили рекорд по мас­совой петриковской росписи. А в Одессе на Потемкинской лестнице собрались сразу 525 моделей в возрасте от 2,5 месяца до 49 лет, чем тоже заслужили отметку в Нацреестре рекордов.

"Такой акции у нас еще не было. Были рекорды на самую юную и взрослую модель, но количественный установлен впервые", — сообщила предста­вительница Нацреестра рекордов Екате­рина Чедаринская. Рекорд­сменами в Одессе стали и 124 человека, которые одновременно вышли в море на САП-досках и каяках.

В Виннице около сотни человек с велосипедами сложили 24-метровый герб Украины — тризуб и зажгли сине-желтые дымовые шашки. Там же прошел самый массовый шахматный турнир среди детей — в нем приняли участие 648 маленьких спортсменов.

Искусство. 126 художниц одновременно расписывали холсты красками

Красота и кухня

На прошлой неделе Нацреестр рекордов Украины зарегистрировал крупнейшую в стране коллекцию этикеток от минеральной воды. Владелец необычного собрания, 70-летний киевлянин Валентин Кобзарь, работает в водоканале и собирает этикетки уже четверть века. За это время ему удалось заполучить 1333 наклейки из 49 стран мира. А теперь — еще и сертификат о рекорде.

Традиционно силен наш народ в кулинарии — на Херсонщине наварили из замороженного кизила 103 литра органического морса. На него ушло 150 кг ягод.

А в столице в начале месяца зарегистрировали наибольшее количество цветочных инсталляций, посвященных сюжетам из древнегреческих мифов. На выставке показали 17 композиций со скульптурами и больше 150 тысяч ярких цветов.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Одессе спортсмены установили рекорд Украины. В установлении рекорда участвовали взрослые, подростки и даже дети.

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