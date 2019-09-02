Варшавский прием: почему Трамп не приехал в Польшу и стал ли этот визит победным для Зеленского

Американский президент отменил визит в Варшаву из-за урагана во Флориде, с которым всю субботу «боролся» в своем гольф-клубе в Вирджинии

/ Фото: AFP

За полтора месяца до своих парламентских выборов Польша принимает гостей мирового уровня по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. В Варшаве полагали, что на два дня центр мирового влияния переместится к ним. Однако главный гость, на которого в Польше делали большую ставку, не приехал. Дональд Трамп отменил свой трехдневный визит из-за надвигавшегося на Флориду урагана Дориан. Не приехали в Варшаву президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Борис Джонсон. Владимира Путина по понятным причинам не пригласили, поэтому визит в Польшу отменил и Александр Лукашенко.

Двухдневный визит Владимира Зеленского в Варшаву стал знаковым, но не победным. Хоть Зеленский и объявил о перезагрузке отношений с Польшей, экономические проблемы решить не удалось. Сорвалась и встреча с Дональдом Трампом. Но удалось провести переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом и даже подписать трехстороннее соглашение о поставках американского сжиженного газа через LNG-терминал в Польше с дальнейшим использованием украинских газовых хранилищ. Как сигнал Москве такой шаг на пять с плюсом. Но сама идея не новая. Для поставок американского сжиженного газа через в Украину на границе с Польшей нужен дополнительный интерконнектор, на который ни Вашингтон, ни Варшава нам денег не дают.

Тень Путина

Памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй Мировой войны начались в воскресенье в 4 утра в польском городке Велюнь, на который 1 сентября 1939 года упали первые немецкие бомбы. Президенты Польши и Германии Анджей Дуда и Франк-Вальтер Штайнмайер возложили зажженные свечи к памятному мемориалу и почтили погибших минутой молчания. Штайнмайер попросил прощения у поляков, причем на польском: "Я склоняю голову перед жертвами нападения на Велюнь. Перед польскими жертвами германской тирании. Я прошу прощения".

Анджей Дуда в свою очередь назвал визит президента ФРГ в Велюнь "своего рода моральным искуплением", но о репарациях, все же, упоминать не стал. Правда, в интервью немецкому изданию Bild, которое вышло 31 августа, Анджей Дуда сказал, что польский парламент выставит Германии счет за экономические и человеческие потери. Парламентскую комиссию по вопросам репараций в польском Сейме создали в 2017 году. Совсем скоро она представит отчет, где будет представлена сумма, которую выставят Берлину. И, судя по словам представителей этой группы, речь идет о более чем $900 млрд.

Ближе к полудню мировые лидеры переместились на площадь Маршала Юзефа Пилсудского в центре Варшавы. Возле Могилы Неизвестного Солдата установили несколько сцен с навесами от солнца – вчера в Варшаве было больше 30 градусов тепла. Офицерам почетного караула, которые стояли под палящим солнцем несколько часов, повезло меньше. Один из них даже упал в обморок, его забрали медики.

Первым с трибуны выступил Анджей Дуда. Его речь стала самой яркой, хотя громких месседжей ожидали от вице-президента США Майка Пенса, который в Варшаве заменил Дональда Трампа. Польский президент заявил, что никогда нельзя умиротворять агрессора, намекнув на тогдашнюю Германию и сегодняшнюю Россию. "Грузия в 2008 году, Украина в 2014 году. По сей день продолжаются оккупация, военнопленные и провокации. Мы должны быть решительными", - заявил Анджей Дуда.

В Москве крайне негативно восприняли отказ Варшавы пригласить на памятные мероприятия Владимира Путина. Заступился за Россию и первый президент Польши Лех Валенса, заявив в интервью газете Rzeczpospolita, что российский лидер должен был приехать, чтобы услышать, как Польшу ограбили и обидели.

Однако в Варшаве и Вашингтоне придумали, как отправить Москве нужные сигналы. На фоне заявлений Трампа, что он не против видеть Путина на саммите G7 в следующем году, его советник по нацбезопасности Джон Болтон провел в Варшаве переговоры с польским и украинским коллегами, выражая обеспокоенность стабильностью в регионе. А Польша, Украина и США подписали трехстороннее соглашение о поставках американского сжиженного газа через польский LNG-терминал с использованием украинских газовых хранилищ.

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Пощечина Польше

В риторике правящей в Польше партии "Право и справедливость" тема исторической справедливости одна из главных, если не сказать основная. Особенно накануне парламентских выборов 13 октября. Именно поэтому Варшава сделала такую большую ставку на приезд Дональда Трампа.

Польша уже давно настаивает на создании у себя американской военной базы, которую предлагает назвать "Форт Трамп" и потратить на него своих $2 млрд. От американской стороны во время трехдневного пребывания Трампа в Варшаве, Польша ожидала, наконец, услышать одобрение своей идеи, как и заявления о запуске безвизового режима для поляков. Но пока, судя по всему, подыгрывать "Праву и справедливости" накануне парламентских выборов Вашингтон не готов.

На вчерашние памятные мероприятия в Варшаве некоторые поляки пришли в красных футболках с надписями "Трамп".

Фото: Twitter

А The New York Times пишет, что специально для "стабильного гения" (так себя называет сам Трамп) памятные мероприятия перенесли из Гданьска в Варшаву, подтянув под это встречу министров обороны США и Польши, которые объявили об увеличении численности американских солдат в Польше еще на тысячу (до 5,5 тыс военных, которые будут дислоцироваться в шести точках).

Но уже на следующий день Дональд Трамп официально отменяет свой визит в Варшаву из-за надвигавшегося на Флориду урагана. Американский президент сказал, что в это непростое время должен быть дома с американцами. Правда, как оказалось, всю субботу Трамп провел в своем гольф-клубе в Вирджинии.

Еще за пару недель до того, как Трамп отменил свой визит, в The Washington Post вышла большая статья "Почему запланированная поездка Трампа в Польшу это плохая идея". Ее перепечатали почти все крупные польские СМИ. Авторы отговаривали американского президента ехать в Варшаву накануне парламентских выборов в Польше, напоминая, как в 2015 году лидер "Права и справедливости" Ярослав Качиньский обещал построить в Варшаве Будапешт, подражая далекой от демократии политике венгерского премьера Виктора Орбана.

Отказ Трампа приехать на памятные мероприятия в Варшаве восприняли крайне негативно. Наверняка именно поэтому в своей речи Майк Пенс все время повторял, как "Америка любит Польшу и поляков", вспоминая о визите Трампа в Варшаву два года назад.

Итоги для Украины

Первый день своего пребывания в Варшаве Владимир Зеленский назвал прорывом. "Мы сдвинули с места процесс восстановления исторической справедливости: под нашим с Анджеем Дудой патронатом будет восстановлена рабочая группа по, скажем так, "обнулению" взаимных претензий – в частности, совместные экспедиции будут заниматься поиском и перезахоронением на родине погибших польских и украинских военных и мирного населения", – написал Зеленский в своем Facebook.

Об этом украинский президент сказал и на совместной после переговоров пресс-конференции с Анджеем Дудой. С одной стороны, это именно то, что от Украины накануне парламентских выборов хотели услышать в Польше. Зеленский заявил, что Украина готова отменить мораторий на поиск и эксгумацию польских захоронений. Позже, отвечая на вопрос сайта "Сегодня", глава МИДа Владимир Пристайко и вовсе сказал, что этот запрет Украина мораторием не называет, но ждет от Польши встречных шагов – восстановления разрушенных вандалами украинских памятников.

С другой стороны, учитывая очень теплые отношения между Варшавой и Вашингтоном (а Польша в прямом смысле этого слова покупает внимание Штатов, взять только закупки истребителей F-35 и противоракетных комплексов Patriot на миллиарды долларов), Украине не с руки терять такого союзника, как Польша. Однако, проблему с увеличением количества разрешений украинским перевозчикам через территорию Польши снять не удалось. Украинская делегация подняла вопрос на переговорах. Но, судя по всему, его решили передать на уровень совместной межправительственной комиссии.

На визит в Варшаву у Зеленского делали большую ставку еще и потому, что здесь он должен был впервые встретиться с Трампом. Особенно на фоне новостей из Вашингтона о заморозке $250 млн помощи Украине. Но уже под конец своего пребывания в Варшаве Зеленскому удалось встретиться с Пенсом, за спиной которого он стоял на трибуне во время мероприятий на площади Пилсудского.

Встречу Зеленского с Пенсом транслировал любимый канал Трампа Fox News у себя в Facebook. А вот украинскую прессу на встречу не позвали, как и на подписание газового соглашения между Украиной, Польшей и США в субботу вечером. Позже пресс-служба Офиса президента Украины сообщила, что в фокусе внимания в переговорах Зеленского с Пенсом был вопрос предоставления военно-технической помощи, энергетической независимости в виду подписанного трехстороннего газового соглашения и будущего визита украинского президента в Штаты. Приглашение приехать с визитом в США и встретиться с Дональдом Трампом Белый дом отправил Зеленскому еще в конце мая. Однако пока речь идет только о встрече в конце сентября в Нью-Йорке на Генассамблее ООН.

Фото: Twitter Вице-президента США Майка Пенса

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