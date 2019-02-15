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Ваш опыт сегодня нужен Украине: Гройсман поздравил ветеранов войны в Афганистане

Сегодня, 11:04

Опыт военнослужащих, выполнявших свой долг на территории других государств, необходим для патриотического воспитания

Владимир Гройсман. Фото: Кабмин
Владимир Гройсман. Фото: Кабмин.
Ваш опыт сегодня нужен Украине: Гройсман поздравил ветеранов войны в Афганистане //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/5b0/2ab/5c55b02abeebe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/5b0/2ab/5c55b02abeebe.jpg Украина Опыт военнослужащих, выполнявших свой долг на территории других государств, необходим для патриотического воспитания

В Украине сегодня чествуют участников боевых действий на территории других государств. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил военных, сообщает пресс-службе Кабмина.

"Уважаемые ветераны! От имени Правительства и от себя лично обращаюсь к Вам по случаю Дня чествования участников боевых действий на территории других государств и 30-й годовщины вывода войск бывшего СССР из Афганистана! Опыт участников боевых действий на территории других государств сегодня, как никогда, необходим для подготовки личного состава военнослужащих Вооруженных Сил Украины, патриотического воспитания будущих защитников Родины. Война научила Вас ценить каждый прожитый день, любить родных, нести ответственность за будущее страны, за судьбу будущих поколений", – говорится в обращении.

Гройсман отметил, что военнослужащих, выполнявших свой долг на территории других государств, уважают в украинском обществе, ведь ветераны войны в Афганистане – "люди, для которых слова "честь" и "достоинство" не является пустыми звуками".

"Украинский народ всегда будет помнить тех, кто погиб в войне в Афганистане, и тех, кто прошел ад военных конфликтов. От имени Правительства и от себя лично желаю всем участникам боевых действий на территории других государств крепкого здоровья и долголетия, благополучия, семейного согласия и мирного неба!", – подытожил глава украинского правительства.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что афганцы сыграли важную роль в первые, и самые тяжелые месяцы противостояния Украины с Россией. Также мы писали о том, что Гройсман пообещал социальную защиту для воинов-афганцев

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Тег афганцы, Гройсман, обращение

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