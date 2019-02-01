"Ваш ребенок сильный, у него все получится!": программа "Адресная помощь" отмечает свой день рождения

Жизнь и здоровье детей — в приоритете работы Фонда Рината Ахметова

От отчаяния — к надежде. Программа "Адресная помощь" стала спасением для тысяч отчаявшихся семей. Фото: fdu.org.ua

"Ваш ребенок сильный, у него все получится!": программа "Адресная помощь" отмечает свой день рождения Станислав Донец //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/321/672/5c5321672b54f.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/321/672/5c5321672b54f.png 2019-02-01T12:00:00+02:00 Украина Жизнь и здоровье детей — в приоритете работы Фонда Рината Ахметова

Одна из первых масштабных программ Фонда Рината Ахметова – "Адресная помощь" – отметила свое 13-летие. За время ее работы помощь получили порядка 70 000 украинцев. Сегодня основные направления деятельности "Адресной помощи" — спасение детей с диагнозом "порок сердца", поддержка малышей, нуждающихся в слухопротезировании, реабилитация раненых детей Донбасса и выдача жизненно необходимых лекарств тяжелобольным ребятам, проживающим по обе стороны линии разграничения.

Письма надежды

Программа "Адресная помощь" стала спасением для тысяч отчаявшихся семей. Семей, для которых еще недавно диагноз, поставленный ребенку, звучал как приговор. Ко дню рождения программы стартовала Акция "Письма". Ее цель — помочь родителям и детям, которым еще только предстоит решающая схватка с недугом. Отныне участники программы будут получать послания со словами поддержки от тех, кто уже преодолел путь от отчаяния к надежде и смог вновь обрести радость жизни.

Не приговор

Два года назад диагноз "порок сердца" поставили Никитке — сыну Таисии Козюменской из Луганской области. Ребенку потребовалась операция по установке окклюдера — импланта из дорогостоящих сплавов, денег на приобретение которого у семьи не было. Благодаря проекту "Здоровое сердце", который работает в рамках программы "Адресная помощь", Никите установили окклюдер — маленький "зонтик", который закрывает порок.

"Я мама, которая впадает в панику при виде термометра с отметкой выше 37 С°. А когда я услышала фразу доктора: "Нужна операция, откладывать нельзя!", то в первые минуты казалось, что врач говорит с кем-то другим, хотя в кабинете больше никого не было… Так, 1 марта 2017 года мы узнали, что у нашего ребенка врожденный порок сердца, — обращается Таисия к сегодняшним участникам проекта "Здоровое сердце". — Благодаря неоценимой помощи и поддержке Фонда Рината Ахметова и команде волшебников — эндоваскулярных хирургов Института им. Амосова — уже 15 марта 2017 года сердечко нашего сыночка стало здоровым! Конечно, были переживания, тревоги, но, слава Богу, все прошло именно так, как можно было представить в самой доброй сказке. Уже на следующий день после операции Никита заводил новые знакомства с детками в отделении и приходилось искать его в соседних палатах. Сейчас Никита учится в третьем классе, отличник! Хобби сына — отжимания от пола. Личный рекорд — 101 раз! Еще есть к чему стремиться. Могу с уверенностью сказать: да, я счастливая мама счастливого ребенка. Просто теперь сердечко нашего сыночка особенное, оно с "зонтиком"! Родителям, которые столкнулись с подобной ситуацией, желаю сил, терпения и уверенности. Поверьте, сердечко с "зонтиком" — это не приговор, это здоровое сердце!"

Не бойтесь!

Мама четырехлетнего Дани, участника проекта "Теперь я слышу", обратилась со словами поддержки к родителям, чьим малышам вскоре предстоит слухопротезирование благодаря программе "Адресная помощь" Фонда Рината Ахметова.

"Пройдя безумное количество обследований и консультаций врачей, узнаем, что ребенок плохо слышит, — рассказывает свою историю Галина Роговая, мама Дани. — Начинает появляться страх, и зарождаются мысли: почему это случилось с нами и как дальше мой ребенок будет жить и развиваться? Самое главное в этой непростой ситуации — взять себя в руки и не паниковать! Не бойтесь слов "слуховой аппарат"! Не бойтесь взглядов людей со стороны и вопросов посторонних: "А что у него за ушами?". Занимайтесь с ребенком каждый день, водите к логопедам, играйте в подвижные игры, гуляйте на площадках с другими детками. И тогда вы увидите, как ваш ребенок развивается и начинает произносить первые звуки. Малыш должен развиваться, как обычный ребенок, и не чувствовать своего отличия от сверстников. Моему сыночку Даниилу слуховые аппараты одели в 1,5 года благодаря Фонду Рината Ахметова. В комплексе с ежедневными занятиями Даниил начинает усваивать речь. Дарите любовь своему малышу, и тогда вы увидите, насколько быстро все пойдет хорошо!"

Вера и любовь

"Родители, будьте сильными! Тяжело, когда наши детки болеют. Но вы должны верить в себя и своего ребенка. Так как вера и любовь — основа того, чтобы оставаться всегда сильным духом и подзаряжать положительными мыслями своего близкого в нелегкий для него период. Ваш ребенок сильный, и у него все получится! Верьте в это, и ваш малыш будет здоров!" — пишет мама одного из маленьких участников программы "Адресная помощь" Оксана Олефиренко.

В Фонде Рината Ахметова — десятки писем со словами поддержки участникам программы. Эти послания будут вручаться родителям и детям перед проведением операций, чтобы придать семье сил и помочь пережить один из самых сложных этапов в жизни.

Информацию о помощи, которую оказывает Фонд Рината Ахметова, можно получить, обратившись на горячую линию: 0 800 509 001.

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АВТОР: Станислав Донец Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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