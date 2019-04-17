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"Василек" готов к боевым действиям: военные показали учения минометчиков

Сегодня, 10:16

Минометчики сил ООС показали, как будут действовать в случае противодействия врагу

Фото: скриншот
Фото: скриншот.

Подразделения Объединенных сил на Донбассе тренировались бить из миномета – в ход пустили "Васильки" калибром 82 мм. Об этом сообщает штаб ООС, опубликовав видео учений.

Во время занятий минометчики совершенствовали индивидуальную подготовку и тренировались действовать в составе расчетов и батарей. Расчеты минометов 2Б9 "Василек" в ходе практических занятий отрабатывали и доводили до автоматизма каждую деталь.

"А именно – осуществление марша, развертывание боевых позиций, подготовка исходных данных для стрельбы, точность и интенсивность огня, перемещение на другие позиции после выполнения огневых задач", – сообщают военные.

Минометчики показали высокую готовность противодействовать противнику в боевых условиях.

Недавно мы показывали видео учений артиллеристов на 152-мм "Акациях". Украинские "боги войны" не нарушают линию отвода тяжелого вооружения, но всегда наготове помочь пехоте.

Кроме того, на днях прошли масштабные учения сил ПВО. Это было вызвано тревожными разведданными об активизации стратегической авиации России всего в 20 километрах от украинской границы. К учениям сил ООС были привлечены самолеты истребительной авиации, а также подразделения зенитных ракетных войск – от ЗРК С-300 до подразделений, имеющие на вооружении зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1", "Оса-АКМ", "Стрела-10", 2С6 "Тунгуска", ПЗРК и зенитные установки ЗУ-23-3.

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Тег Донбасс, военные, ВСУ, учения, минометы

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