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Важен путь Украины в НАТО, а не только вступление – дипломат

Сегодня, 15:04

Проходя путь евроатлантической интеграции, Украина усиливает свои институты и укрепляет обороноспособность

Джудит Гоф. Фото: twitter.com/ksfopenukraine
Джудит Гоф. Фото: twitter.com/ksfopenukraine.

Евроатлантическая интеграция Украины важна не только как самоцель, но и как фактор укрепления обороноспособности и усиления военных институтов страны.

Об этом на 12-ом Киевском форуме по безопасности заявила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф, напомнив о поддержке Лондоном евроатлантических стремлений Украины.

"Великобритания поддерживает евроатлантические стремления Украины. Наше Министерство обороны поддерживает ваши усилия по реформированию. Конечная цель Украины – это членство, но важен и процесс, благодаря которому усиливаются институты и укрепляется обороноспособность. Прохождение этого пути усиливает и Украину, и ее отношения с НАТО", – сказала британский дипломат

Гоф также напомнила об актуальности и производительность Североатлантического альянса.

"НАТО уже 70 лет. В свое время Альянс защитил Европу и США во времена холодной войны. Сейчас мы видим, что НАТО нашло ответы на вызовы не только XX, но и XXI века. Диалог с такими странами как Украина и Грузия свидетельствует, что НАТО актуален, находится в центре событий и имеет четкую роль, чтобы определить будущее. Все члены НАТО понимают важность этой организации", – подчеркнула Гоф.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко аноансировал, что к 2023 году Украина подаст заявку на членство в Североатлантическом альянсе.

Мы также писали об октябрьской встрече главы МИД Украины Павла Климкина и генсека НАТО Йенса Столтенберга в штаб-квартире блока в Брюсселе, где последний обещал усиливать военное присутствие Альянса в странах Восточной Европы.

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Тег форум, Великобритания, НАТО, посол, Украина, евроинтеграция, североатлантический альянс, Гоф, Украина-НАТО

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