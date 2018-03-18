Важна не победа Путина: Политолог объяснил, как будут развиваться отношения между Украиной и РФ

На поведение Путина, особенно что касается в отношении Украины, никак не будет влиять его адекватность и победа на выборах в России.

После победы Владимира Путина на выборах в России, которые Украина не признает, это не скажется на отношениях с Украиной и на ситуацию на Донбассе. В первую очередь на отношение РФ с Украиной будет влиять новый кризис в отношениях с Западом. А именно – с Британией. Ведь очевидно, что появилась новая волна противостояния. И если эта волна будет набирать обороты, то это существенно уменьшит шансы на достижение компромисса по миротворческой миссии на Донбассе. Такое мнение в комментарии сайту "Сегодня" высказал украинский политолог Владимир Фесенко.

По мнению Фесенко, второй фактор, который может влиять на отношения между РФ и Украиной, – это Чемпионат мира по футболу 2018, который должен пройти в России.

"Если нынешний кризис в отношениях с Западом достигнет такого уровня, когда страны Запада начнут бойкотировать ЧМ–2018 всерьез, то есть начнут говорить о лишении России права проведения "ЧМ–2018" (хоть это, по моему мнению, и маловероятно, но теоретически возможно), а не чисто политическими заявлениями, – это тоже осложнит введение миротворческой миссии на Донбассе. Если же конфликт с Британией будет улажен, а "ЧМ-2018" будет проведен в России, то никаких обострений на Донбассе, по крайней мере до конца футбольного Мундиаля, не будет. Будет определенное политическое обострение в связи с недопущение на голосование в российские дипломатические учреждения на территории Украины. Но это дипломатические демарши", – отметил Фесенко.

Но, по словам политолога, следующие 6 лет Путин после победы на выборах должен нести ответственность за то, что происходит в странах, где присутствует РФ. Ведь Донбасс и Сирия – это все связано с Путиным, а не с Медведевым.

"Вряд ли эти проблемы будут передоверены кому-то из правительства РФ. И дело на самом деле не в ответственности, а в том, как это все подается в СМИ для российских граждан, российских избирателей. Но главное не то, как будет вести себя Путин после победы на этих выборах. Главное то, как он будет себя вести после того, кто победит на выборах в Украине в 2019 году", – отметил политолог.

По словам Фесенко, если после наших выборов в 2019 году сменится руководство страны и если новым президентом Украины станет человек, с которым Путин захочет вести переговоры, или решит, что по тактическим соображениям надо активизировать переговоры, тогда нас в конце 2019, начале 2020 года ждет активизация переговорного процесса и возможно новая попытка достичь компромисса по Донбассу.

"То есть не столь важно, что будет в России сегодня, но важнее то, что будет в Украине в 2019 году. Ведь на отношения с Россией и ситуацию на Донбассе будут влиять именно украинские президентские и парламентские выборы, которые должны пройти в 2019 году", – подытожил Владимир Фесенко.

Напомним, выборы президента РФ проходят настолько активно, что для голосования даже создали избирательный участок для бомжей на Казанском вокзале в Москве.