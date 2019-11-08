"Важное событие": Александрийский патриарх оценил признание ПЦУ

Признание Александрийским патриархатом поместной автокефальной церкви в Украине является важным событием для всего православного мира.
Об этом, выступая в Каире в присутствии архиереев и посла Греции, заявил патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II.
"С сегодняшнего дня наш патриархат вписал в диптих православную автокефальную церковь Украины и ее блаженнейшего предстоятеля господина Епифания", — сказал патриарх.
После этого он попросил зачитать сообщение о признании ПЦУ, в котором говорилось, что в минувшем месяце иерархи выступили за признание томоса Константинопольского патриарха об автокефалии церкви Украины.
Напомним, что 8 ноября в каирском храме архангела Михаила патриарх Александрийский Феодор II провел божественную литургию, в ходе которой зачитал имя митрополита Киевского и всея Украины Епифания – в списке остальных церковных предстоятелей он занимает 15-е место. Это означает фактическое признание ПЦУ как поместной автокефальной церкви в Украине.
По этому поводу Русская православной церковь уже пригрозила Феодору религиозным бойкотом – патриарх Кирилл больше не будет поминать патриарха Александрийского и всей Африки во время своих богослужений.
6-7 января в Стамбуле состоялось торжественное вручение Украине томоса об автокефалии Православной поместной церкви. Участие в церемонии принимали Вселенский патриарх Варфоломей, на тот момент президент Петр Порошенко и глава ПЦУ Епифаний.
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