Важные решения по 5G будут приниматься осенью 2019 г.

Сегодня, 07:29

Полномасштабный запуск 5G в мире следует ожидать только после 2025 г.

Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников

1 июля 2018 г. украинские мобильные операторы наконец-то объявили о запуске 4G. Для этого потребовалось много времени, сил и тщательной подготовки. Проводились тендеры на закупку необходимого оборудования, а также аукционы по продаже лицензий на частоты. 

Тем временем в мире после запуска 4G начали готовиться к внедрению следующего поколения мобильной связи – 5G. В некоторых странах уже даже успели раздать частоты под 5G, например, в Великобритании и Южной Корее, а в Испании проводят торги. В Украине так быстро ожидать появления 5G не приходится. Но в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, об этом уже идут разговоры.

Так, в НКРСИ нам рассказали, что осенью 2019 г. международный союз электросвязи примет решение о распределении частот на всемирной основе.

"Согласование мировых стандартов для использования будущих сетей подвижной (мобильной) связи 5 поколения состоится во время Всемирной конференции радиосвязи (ВКР-19) 28 октября – 22 ноября 2019. Результаты и рекомендации ВКР-19 будут определяющими в дальнейших процессах по подготовке к запуску сетей следующего поколения связи и соответственно участия в них НКРСИ как регулятора рынка телекоммуникаций", – прокомментировали ситуацию в Нацкомиссии. 

Сейчас регулятор изучает опыт других стран, где уже проходят тестовые и коммерческие запуски сетей 5G.

После утверждения стандартов 5G на Всемирной конференции радиосвязи каждое государство сможет заняться разработкой собственной концепции. По прогнозам участников рынка, НКРСИ сможет рассматривать вопрос запуска 5G не раньше декабря 2019 года.

На сайте НКРСИ указано, что до 2020 г. во всем мире основной технологией останется 4G, хотя некоторые страны и планируют запустить 5G чуть раньше. Так, например, в Японии хотят успеть внедрить новую технологию до Летних Олимпийских игр 2020 года. А полномасштабный запуск 5G в мире следует ожидать только после 2025 г.

"В этом и следующих годах 5G будет, как обещают, запущен в ряде наиболее технологически развитых стран. Массовое внедрение связи 5G обещают уже к зимней Олимпиаде в Южной Корее в 2018. Для того, чтобы эта сверхбыстрая технология мобильной передачи данных была предложена пользователям и в Украине, необходимо решить вопросы трех разных категорий – я бы назвал их: регуляторными, рыночными и технологическими. И корень у них всех общий – финансовый", – отметил в комментарии "Сегодня" Михаил Шуранов, директор департамента корпоративных коммуникаций ПАО "Укртелеком".

Напомним, что недавно мы писали о том, стоит ли украинцам ждать полноценного входа платежного сервиса PayPal в страну.

Более подробно о том, какие перспективы есть у 5G в Украине и в мире, читайте в материале сайта "Сегодня": 5G в Украине: когда начнет работать и какие преимущества
интернет, связь, НКРСИ, операторы

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Автор:

Анастасия Ищенко

Источник:

"Сегодня"

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