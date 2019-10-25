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Вблизи границы Украины замечены российские танки: появилось видео

25 октября, 11:29

Россия продолжает бряцать вооружением вблизи Украины, и снова замечена тяжелая техника

/ Фото: AFP

Вблизи украинской границы в Ростовской области замечена колонна военной техники. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц", опубликовав соответствующее видео.

"22.10.19 колонна военной техники в Ростовской области. Обучение, ротация или хроники "гражданской" войны?", – написал он.

Отметим, на видео заметно, что в неизвестном направлении на тягачах перевозят тяжелую технику – танки.

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Как сообщали новости "Сегодня", в прошлом месяце уже фиксировалась вблизи границы Украины большая колонна техники РФ. Тогда были замечены в селе Родионовка Ростовской области танки, и артиллерия, и другую техника оккупантов всего в 15 км от Донбасса.

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Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказывал, что Россия отработает вторжение в Украину. По его словам, РФ поддерживает высокий уровень этой угрозы за счет наращивания группировок своих войск.

А тем временем на фронте обстановка продолжает оставаться напряженной, боевики регулярно обстреливать позиции украинской армии. В то же время бойцы разведгруппы К-2 из 54 бригады показали видео уничтожения дзотов, блиндажа и трех боевиков:

Видео: facebook.com/K2.54OMBr

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Россия техника граница танки штирлиц колонна

Источник: Сегодня

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