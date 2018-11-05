Вблизи одного из арсеналов ВСУ военные обезвредили беспилотник

В результате была усилена охрана, а патрули прочесали местность вблизи воинской части

Украинские военные засекли над одним из военных арсеналов Вооруженных сил Украины неустановленный беспилотный летательный аппарат и обезвредили его. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

После обнаружения беспилотника подразделением радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были немедленно подавлены радиоканалы управления БПЛА, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

После этого военные усилили охрану складов, а мобильные патрули "прочесали" прилегающие к воинской части территории. О факте неправомерного применения БПЛА вблизи военной части было безотлагательно сообщено подразделениям Службы безопасности и Национальной полиции Украины.

"Призываем граждан немедленно сообщать правоохранительным органам о подозрительных лицах вблизи военных объектов", – обратились ВСУ к украинцам.

Отметим, в Украине сейчас идет усиленная работа по предотвращению возможных атак на военные объекты, особенно после случая в октябре, когда рвануло на военных складах в Ичне. Силовики сразу же выдвинули версии о диверсиях. Читайте все подробности и версии.

Напомним, еще в апреле нынешнего года на складах боеприпасов ВСУ ввели систему по борьбе с дронами. Гражданскую военизированную охрану на складах боеприпасов планировалось заменить солдатами срочной службы.