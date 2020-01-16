Вечер с Яниной Соколовой: где смотреть

Смотреть авторский проект зрители телеканала "Украина 24" и читатели сайта "Сегодня" могут еженедельно по четвергам в 22:30

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Сегодня, 16 января, в эфире информационного телеканала "Украина 24" впервые выйдет программа "Вечер с Яниной Соколовой". Программа с октября 2018 года также выходит на платформе YouTube и уже получила две серебряные кнопки за количество подписчиков.

Смотреть авторский проект, благодаря которому в прошлом году Янина Соколова заняла первое место в Топ-100 украинских блогеров, зрители телеканала "Украина 24" могут еженедельно по четвергам в 22:30. Онлайн-трансляцию также будет вести сайт "Сегодня".

"Вечер с Яниной Соколовой" – это политико-сатирическая программа, в которой развенчиваются мифы российских пропагандистов. В формате колоритного стендапа Янина подробно объясняет зрителям, как и почему их обманывают. Телеканал "Украина 24" стал телепартнером проекта, который продолжает выходить на собственном YouTube-канале.

"Наша команда создает крупнейший интернет-проект антипропаганды. И мы рады, что отныне "Вечер с Яниной Соколовой" будет иметь телевизионного партнера. Мы согласились на предложение менеджмента "Украина 24" размещать "Вечер" в эфире нового информационного телеканала. Думаю, и мы, и "Украина 24" от этого только выиграем. А главное – выиграют зрители, которым нужна правдивая, не искаженная информация", – заявила Янина Соколова, автор и ведущая программы.

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