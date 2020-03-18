Vega на связи. Оператор сообщает об обеспечении работы сервисов в период карантина

Во время особой ситуации, связанной с введением карантина, национальный телеком-оператор Vega продолжает оказывать услуги связи в полном объеме. Провайдер усиливает онлайн-поддержку абонентов и просит для получения консультаций и актуальной информации использовать онлайн-сервисы:

онлайн-чат (кнопка "Поддержка онлайн") на сайте https://vega.ua

электронная почта: service@vegatele.com

официальная страница в Facebook https://www.facebook.com/vegatelecomgroup

телефон горячей линии Vodafone: +38 (099) 177 50 50, Lifecell: +38 (073) 177 50 50

Для предотвращения распространения коронавируса COVID-19 с 18 марта 2020 Центры обслуживания временно переводятся в режим дистанционных коммуникаций.

В компании отмечают, что все рабочие процессы организованы и настроены на обеспечение клиентов качественными телеком-услугами. Специалисты постоянно контролируют работу сервисов интернет-доступа, каналов передачи данных и сетевого оборудования, которое сейчас работает в штатном режиме.

В тренде Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент

"Сохранение здоровья работников, клиентов и их семей сегодня является приоритетным для нас. Поэтому, заботясь о безопасности жизни наших людей, мы перевели на дистанционную работу всех коллег, которые могут выполнять свои задачи онлайн. Вместе с тем мы понимаем насколько сейчас важны качественные телекоммуникационные услуги для поддержки бизнеса, общения с близкими людьми и для своевременной медицинской помощи. Мы имеем надежные сети по территории Украины, современное оборудование и команду профессионалов, которая будет прилагать максимум усилий, чтобы в критическое для страны время выполнить важную миссию телеком-оператора – обеспечить непрерывной связью всех наших абонентов", – комментирует ситуацию генеральный директор Vega Мурат Чинар.

Оперативные технические службы работают в обычном режиме, с обязательным соблюдением правил безопасности при карантине. Для устранения нестандартных ситуаций сформированы и готовы к привлечению резервные рабочие группы.

В компании призывают к личной ответственности каждого, просят внимательно отнестись к собственному здоровью и людей рядом, максимально воздержаться от посещения людных мест. Получить консультацию, узнать актуальную информацию, изменить тарифный план и даже оплатить сегодня легко можно с помощью современных онлайн-сервисов. Подробнее на https://vega.ua/ukr/info

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