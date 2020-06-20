Українська
$ 26,76
30,06
  1. Последние новости Украины

Венгрия возобновила пропуск пассажиров из Украины: кому можно не проходить карантин

20 июня, 09:35

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Обязательную самоизоляцию отменили венграм и украинцам

Венгрия возобновила пропуск пассажирских автобусов через границу с Украиной. Об этом сообщили на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Реклама

Пресс-служба уточнила, что гражданам Венгрии разрешили не проходить карантин после пересечения границы.

Также на карантин не отправляют украинцев, въезжающих в 30-километровую зону и посещающих Венгрию краткосрочно. От них не будут требовать дополнительных подтверждающих документов для въезда. Однако время пребывание за границей не должно превысить 24 часа.

"Въезд на территорию Венгрии разрешается круглосуточно при наличии документа о постоянном месте проживания, разрешения на пребывание, вида на жительство, визы на длительное трудоустройство или иного документа, подтверждающего право на длительное пребывание в стране назначения, выданного официальным органом этой страны. К тому же, лицо должно предоставить согласие на проверку на наличие COVID-19 и не иметь признаков подозрения на инфекцию", - говорится в сообщении.

В тренде
Коронавирус в Украине: число зараженных превысило 35 тысяч

Напомним, Украина 15 июня запустила международное авиасообщение, однако большинство стран Евросоюза оставляют ограничения для въезда. "Сегодня" рассказывали, в какие страны открыты авиарейсы.

Реклама

Кроме того, ранее стало известно, кому можно ездить в Польшу во время карантина.

Также смотрите, как Европа ослабляет карантин:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Венгрия карантин Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
У Елены Зеленской коронавирус: появились новые данные о ее состоянии
У Елены Зеленской коронавирус: появились новые данные о ее состоянииУкраина
В Украине проверяют получателей пенсий и субсидий: кого заставят вернуть деньги
В Украине проверяют получателей пенсий и субсидий: кого заставят вернуть деньгиЭкономика
Путин резко ответил Зеленскому за сравнение СССР с нацистской Германией
Путин резко ответил Зеленскому за сравнение СССР с нацистской ГерманиейРоссия
"Падения заболеваемости не будет": главный врач Львова дал прогноз по коронавирусуЗапад
За нарушение карантина украинке в Польше грозит 8 лет тюрьмы
За нарушение карантина украинке в Польше грозит 8 лет тюрьмыЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять