Венгрия возобновила пропуск пассажиров из Украины: кому можно не проходить карантин

Венгрия возобновила пропуск пассажирских автобусов через границу с Украиной. Об этом сообщили на сайте Государственной пограничной службы Украины.

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Пресс-служба уточнила, что гражданам Венгрии разрешили не проходить карантин после пересечения границы.

Также на карантин не отправляют украинцев, въезжающих в 30-километровую зону и посещающих Венгрию краткосрочно. От них не будут требовать дополнительных подтверждающих документов для въезда. Однако время пребывание за границей не должно превысить 24 часа.

"Въезд на территорию Венгрии разрешается круглосуточно при наличии документа о постоянном месте проживания, разрешения на пребывание, вида на жительство, визы на длительное трудоустройство или иного документа, подтверждающего право на длительное пребывание в стране назначения, выданного официальным органом этой страны. К тому же, лицо должно предоставить согласие на проверку на наличие COVID-19 и не иметь признаков подозрения на инфекцию", - говорится в сообщении.

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Напомним, Украина 15 июня запустила международное авиасообщение, однако большинство стран Евросоюза оставляют ограничения для въезда. "Сегодня" рассказывали, в какие страны открыты авиарейсы.

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Кроме того, ранее стало известно, кому можно ездить в Польшу во время карантина.

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