Вены и сосуды: как обследуют и лечат в 21 веке?

Сосудистая хирургия – одна из самых сложных и ответственных отраслей современной медицины. Сейчас она переживает стремительное развитие и уклон в сторону атравматичного малоинвазивного лечения. Давайте разберемся во всем, что касается этой области, с экспертом Владимиром Герасимовым – сосудистым хирургом высшей категории, врачом-флебологом клиники МС "Добробут".

Наша сосудистая система – это уникальная транспортная магистраль, охватывающая все тело, по которой стремительно движется кровь. По венам – к сердцу, по артериям – от сердца. Общая длина кровеносных сосудов составляет ни много и ни мало – 100 000 км! Их благополучием и бесперебойной работой как раз и заведует сосудистый хирург.

Так, как эта система замкнута, давление в ней большое, и кровь циркулирует с немалой скоростью. Со временем на внутренней стороне сосудов образуются препятствия, которые мешают кровообращению – так называемые бляшки. Из-за этого сердцу, чтобы качать кровь, приходится работать с удвоенной энергией. Что, в итоге, нарушает его работу и приводит к серьезным неполадкам. Но давайте обо всем по порядку.

Владимир Герасимов – сосудистый хирург, флеболог МС "Добробут"

Сосудистая хирургия: что лечит?

Сосудистая хирургия – это область хирургии, которая занимается диагностикой и лечением патологии сосудов различных видов. Она разделяется на несколько больших областей.

Первая – заболевание артерий, что является, безусловно, более сложной и опасной патологией. Сюда относятся заболевания сонных артерий – поражение сосудов атеросклерозом (образование на стенках "плохого" холестерина и липопротеинов низкой плотности). Это причина возникновения инсультов – одной из глобально тревожных современных проблем. В эту категорию также относятся заболевания аорты – известные всем аневризмы, и поражение артерий, которые питают нижние конечности.

Второй раздел заведует неполадками венозной системы. Самое распространенное заболевание – варикозная болезнь, с которой сталкивается каждый четвертый человек на планете. Кроме этого есть и другие не менее серьезные заболевания, такие как венозные тромбозы, посттромботическая болезнь, хроническая венозная недостаточность, ретикулярный варикоз, тромбофлебит и др. Лечение вен со временем выросло в отдельную область – флебологию.

Check list: когда пора к врачу?

Обратите внимание на следующие сигналы организма: тяжесть и отечность в голенях и стопах, боль в икроножных мышцах во время ходьбы, онемение и покалывание конечностей, язвенные поражения на коже, судороги, которые усиливаются при физических нагрузках, шум в ушах, нарушение координации, головные боли, не связанные с другими заболеваниями.

При возникновении проблем с артериями в нижних конечностях появляется боль при ходьбе, ощущения онемения и похолодания стоп, через определенное количество метров человек вынужден останавливаться из-за резкой боли в мышцах голени. Важно понимать, что эти заболевания, в основании которых недостаток кровоснабжения, в итоге приводят к гангрене и ампутации конечностей.

При патологии сонных артерий проявляется больше неврологическая симптоматика – головные боли, различные нарушения зрения и слуха, головокружение.

Что, если в check list больше трех "галочек"?

Если вы про себя поставили галочки больше, чем в трех пунктах, не откладывайте поход к сосудистому хирургу. Он назначит необходимые диагностические процедуры – чаще всего это ультразвуковое исследование, которое на данный момент является золотым стандартом обследования сосудов любого бассейна. Уже по его результатам доктор будет решать, что нужно делать – и в отношении дальнейшей тактики обследования, и в отношении тактики лечения.

Приятные особенности малотравматичного лечения

За последние годы сосудистая хирургия очень изменилась. Современные операции выполняются без единого разреза, через проколы. Послеоперационный период абсолютно безболезненный, все составляющие тщательно продуманы для того, чтобы человека не отвлекать от обычного ритма жизни. Никакой длительной госпитализации, а если мы говорим о лечении варикоза, то вообще без какой-либо госпитализации – пациент через полчаса уже может идти домой! Самые распространенные операции, которые проводит сосудистый хирург – устранение варикоза.

Что касается уникальных операций, то редкими как для нашей страны, так и для всего мира, являются так называемые гибридные операции, которые объединяют различные хирургические подходы – и малотравматичные, и открытые, и рентгенэндоваскулярные. Это самое перспективное направление, потому что из всех возможных видов хирургического лечения выбираются наиболее эффективные методики.

Малоинвазивное лечение варикоза в МС "Добробут"

Профилактику никто не отменял!

Возникновение проблем с сосудами часто обусловлено нездоровым образом жизни. Конечно, нельзя исключать и наследственный фактор, но кое-что все-таки зависит и от нас самих. Нерациональное питание, низкие физические нагрузки, курение, лишний вес – все это влияет на состояние сосудов.

Основная профилактика при заболевании артерий – это диета, активный образ жизни, занятия спортом, наблюдение за холестериновым обменом, а если дело касается заболевания артерий нижних конечностей – определенный режим ходьбы.

При венозных патологиях и варикозе в группе риска те, чья работа связана с сидячим или стоячим образом жизни, повлиять могут профессиональные занятия спортом, гормональные заболевания, беременность и роды, работа с тяжестями.

Основная мера профилактики уже при наличии сосудистых изменений в венах – это режим компрессионной терапии (ношение компрессионного трикотажа) и периодический прием определенных препаратов, которые повышают тонус венозных сосудов и улучшают венозную гемодинамику.

Совет от врача

Если вы замечаете у себя какие-то изменения, не бойтесь идти к специалисту. Потому что сосудистая хирургия на данный момент – одна из наиболее быстро развивающихся отраслей медицины. Технологии лечения смещаются в сторону малой травматичности – а это просто небо и земля по сравнению с теми операциями, которые выполнялись до этого.

Не откладывайте визит к доктору на потом, обращайтесь к специалистам, которые обладают нужными технологиями, и вы будете приятно удивлены скоростью, качеством и косметическим эффектом лечения.