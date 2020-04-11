Вербное воскресенье в Украине: где будут транслировать богослужения

В Украине православные и греко-католики 12 апреля отметят Вербное воскресенье – вхождение Иисуса Христа в Иерусалим.

В связи с карантином из-за коронавируса украинские церкви проведут богослужения без присутствия верующих, однако будут транслировать их в прямом эфире.

Так, службы Православной церкви Украины (ПЦУ) можно посмотреть на канале YouTube "Православна церква України".

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Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) будет транслировать праздничные богослужения в своем Facebook и на YouTube-канале Киево-Печерской Лавры.

Украинская греко-католическая церковь также транслирует главные богослужения на своем канале на YouTube "Живе телебачення" и на своей странице в Facebook.

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Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не может запретить людям пойти в церковь на Пасху, но призвал представителей всех религиозных конфессий соблюдать карантин и проводить службы онлайн, чтобы не подвергать людей риску заражения коронавирусом.

Стоит добавить, что ранее в Киево-Печерской лавре подтвердились 30 случаев коронавируса, Также инфекцию обнаружили у наместника Свято-Троицкого Ионинского монастыря Иона Черепанова.

Смотрите в сюжете, будут ли продолжать карантин в Украине:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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