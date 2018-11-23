Вербовка украинцев в России: в СБУ рассказали подробности

Служба безопасности Украины разоблачила несколько случаев вербовки украинцев российскими спецслужбами. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Так, военная контрразведка выяснила, что в октябре этого года двоих харьковчан, которые по личным делам отправились в Россию, задержали сотрудники дорожно-патрульной службы и передали представителям Федеральной службы безопасности РФ.

Россияне пытались получить от харьковчан информацию об их связях с СБУ, однако, не добившись необходимых "признаний", их вынудили согласиться на тайное сотрудничество. Планировалось, что украинцы будут по телефону получать инструкции от российских кураторов.

Однако, вернувшись на Родину, завербованные украинцы сразу же обратились в правоохранительные органы.

"Такие случаи не редкость и фиксируются также на временно оккупированных территориях Украины. В частности, на Луганщине сотрудники СБУ, задействованные в ООС, предупредили вовлечение нашего соотечественника в преступную деятельность в пользу террористической организации "ЛНР", – заявили в пресс-центре СБУ.

В частности, в пресс-центре рассказали, что в октябре оперативники ведомства установили, что накануне освобождения из исправительного учреждения региона житель Лисичанска был завербован так называемым "МГБ ДНР": с помощью методов психологического давления боевики заставили мужчину согласиться на сотрудничество.

Завербованный должен был вернуться на подконтрольную Украине территорию Луганской области и собирать информацию о дислокации и перемещениях подразделений ВСУ и деятельности правоохранительных структур. Также его вынудили согласиться на совершение диверсии в Лисичанске.

Кроме того, чтобы мужчина был более сговорчивым, террористы угрожали, что его беременной жене может быть нанесен серьезный вред. Однако выполнить эти "поручения" мужчина не смог, потому что привлек внимание украинских спецслужб и сейчас он дает показания об обстоятельствах вербовки.

В СБУ напомнили, что в поле зрения спецслужб страны-агрессора, а также пророссийских боевиков может попасть каждый и добавили, что государственная измена, в соответствии с Уголовным кодексом Украины, карается лишением свободы на срок до 15 лет.

В то же время гражданам, которые не совершили никаких действий во исполнение преступного задания и добровольно сообщили о связи с враждебной спецслужбой, уголовная ответственность не грозит.

Напомним, ранее СБУ уличила ФСБ в вербовке жен украинских офицеров, которые посещали Россию или оккупированные территории Донбасса.

Также мы писали о заявлении заместителя начальника Главного управления разведки Павла Яцюка, который сообщил, что в Украине "работает" целая сеть агентов ФСБ и внешней разведки России. По его словам, российские шпионы ежедневно ведут подрывную деятельность на территории нашей страны.

Также стоит напомнить, что СБУ разоблачила завербованного ФСБ украинского бизнесмена Тимофея Нагорного. Как оказалось, бывший муж известной спортсменки Лилии Подкопаевой был завербован Россией с прицелом на выборы для продвижения внешнеполитических интересов Москвы и дестабилизации ситуации в Украине.