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Дело генерала-предателя из СБУ: появились новые детали о вербовщике Шайтанова

9 июля, 10:42

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Вербовщик из ФСБ был одним из организаторов оккупации Донбасса

Появились новые детали в деле о государственной измене генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова. Выяснилось, что вербовщик Шайтанова – полковник Федеральной службы безопасности России Игорь Егоров – был одним из организаторов оккупации и развертывания террористической деятельности на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Отмечается, что Егоров под позывным "Эльбрус" с лета 2014 года напрямую координировал деятельность боевиков в Луганской области, передавал им указания российского командования и организовывал взаимодействие различных группировок.

"Полковник ФСБ называл себя "первым заместителем командующего" войск так называемой Новороссии. Важным аспектом его деятельности было согласование совместных действий с так называемым министерством обороны "ДНР", обеспечение боевиков вооружением и боеприпасами", – говорится в сообщении.

По информации спецслужбы, Егоров причастен к сбиванию украинских военных самолетов летом 2014 года и к ракетным обстрелам подразделений Вооруженных сил Украины. Кроме этого, он занимался сбором развединформации и координировал диверсионные группы.

Как полковник ФСБ руководил сепаратистами на Донбассе:

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Напомним, Валерия Шайтанова подозревают в совершении разведывательной и террористической деятельности в интересах ФСБ России. В день задержания следователи СБУ объявили Шайтанову подозрение сразу по двум статьям УК: "Госизмена" и "Террористический акт".

Ранее мы писали, что после задержания работавшего на ФСБ РФ генерала СБУ Валерия Шайтанова Служба безопасности Украины также задержала его сообщника. Во время обысков у подозреваемого нашли большой арсенал оружия и боеприпасов.

Как проходило задержание Шайтанова – смотрите видео.

Видео: СБУ

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СБУ сепаратисты куратор ФСБ РФ Валерий Шайтанов

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