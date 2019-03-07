Вербуют всеми возможными способами: в СБУ предупредили украинцев при поездках в РФ
Приезжающих на территорию России украинцев могут попытаться завербовать российские спецслужбы
Служба безопасности Украины предупреждает украинцев, посещающих в Россию, об угрозе попыток вербовки российскими спецслужбами. Об этом заявил на брифинге представитель Департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк.
По его словам, спецслужбы РФ используют все возможные способы для вербовки украинцев, в том числе откровенный шантаж и провокации.
"Каждый из вас должен четко осознавать прямую вербовочную уязвимость и беззащитность на территории страны-агрессора. Будьте бдительны! Заботьтесь о своей безопасности, безопасности своих близких и безопасности своего государства", – заявил Настюк.
В то же время он напомнил, что в случае, если в России пытались кого-то завербовать, но лицо не совершило преступных заданий российских спецслужб и сообщило об этом СБУ, то не будет никакой уголовной ответственности.
Напомним, в октябре прошлого года СБУ разоблачила вербовку российскими спецслужбами жен офицеров украинской армии. Российская спецслужба вместе с боевиками запугивали женщин и требовали от них "слива" военной информации.
Также в СБУ ранее рассказывали подробности о вербовке украинцев в России. Двоих харьковчан, которые по личным делам отправились в Россию, задержали сотрудники дорожно-патрульной службы и передали представителям Федеральной службы безопасности РФ. А дальше с ними началась "работа".
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