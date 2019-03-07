Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,94
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Вербуют всеми возможными способами: в СБУ предупредили украинцев при поездках в РФ

Сегодня, 13:14

Приезжающих на территорию России украинцев могут попытаться завербовать российские спецслужбы

Фото: sharij.net
Фото: sharij.net.
Вербуют всеми возможными способами: в СБУ предупредили украинцев при поездках в РФ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0fc/79a/5c80fc79adaa8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0fc/79a/5c80fc79adaa8.jpg Украина Приезжающих на территорию России украинцев могут попытаться завербовать российские спецслужбы

Служба безопасности Украины предупреждает украинцев, посещающих в Россию, об угрозе попыток вербовки российскими спецслужбами. Об этом заявил на брифинге представитель Департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк.

По его словам, спецслужбы РФ используют все возможные способы для вербовки украинцев, в том числе откровенный шантаж и провокации.

"Каждый из вас должен четко осознавать прямую вербовочную уязвимость и беззащитность на территории страны-агрессора. Будьте бдительны! Заботьтесь о своей безопасности, безопасности своих близких и безопасности своего государства", – заявил Настюк.

В то же время он напомнил, что в случае, если в России пытались кого-то завербовать, но лицо не совершило преступных заданий российских спецслужб и сообщило об этом СБУ, то не будет никакой уголовной ответственности.

Напомним, в октябре прошлого года СБУ разоблачила вербовку российскими спецслужбами жен офицеров украинской армии. Российская спецслужба вместе с боевиками запугивали женщин и требовали от них "слива" военной информации.

Также в СБУ ранее рассказывали подробности о вербовке украинцев в России. Двоих харьковчан, которые по личным делам отправились в Россию, задержали сотрудники дорожно-патрульной службы и передали представителям Федеральной службы безопасности РФ. А дальше с ними началась "работа".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, украинцы, СБУ, спецслужбы, вербовка

Вы сейчас просматриваете новость " Вербуют всеми возможными способами: в СБУ предупредили украинцев при поездках в РФ". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Секреты работы украинских спецслужб: шпионские страсти и "медовые ловушки"

19 февраля, 16:48

Многократно проверенные методы вербовки "через постель" живут и побеждают, но спецслужбы неохотно посвящают в  детали

Спецслужбы России пытались завербовать двоих украинских военных

29 января, 15:34

Российские "спецы" угрожали украинским офицерам и членам их семьей, отметили в СБ Украины

СБУ разоблачила харьковчанина, завербованного спецслужбами России

10 января, 14:07

Жителя Харькова завербовали, когда он отправился на заработки в РФ

Ко дню контрразведчика: Как украинцев вербовали люди из ФСБ России и "МГБ"

18 декабря 2018, 07:21

Наших граждан склоняют к негласному сотрудничеству

​У Порошенко отреагировали на видео, где он снял шапку с девушки

Мыться каждый день - вредно

5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак

Когда стоит крестить новорожденного ребенка

В каком возрасте лучше рожать: делаем сложный выбор

'Цимбалюк раскрыл правду о ''процветающей" РФ

11 продуктов, которые приводят к онкологии

Добкина в Раде поймали за странным занятием: секретное фото

Королева российского шансона лишилась бизнеса

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности
Загрузка...

Доходы и траты украинцев: откуда берут деньги и что покупают

Вчера, 07:38

55% всех своих доходов украинцы получают от оплаты труда

О чем говорили на заседании Минобороны РФ и ждать ли Украине провокаций на границе: военные эксперты рассказали

Вчера, 07:00

Россия укрепляет округа на границе с Украиной. Эксперты — о вероятности наступления

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

5 марта, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

5 марта, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

"Донбасс будет до Днестра". У Соловьева дерзко пригрозили Украине

Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом

6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку