Вербуют всеми возможными способами: в СБУ предупредили украинцев при поездках в РФ

Приезжающих на территорию России украинцев могут попытаться завербовать российские спецслужбы

Фото: sharij.net.

Вербуют всеми возможными способами: в СБУ предупредили украинцев при поездках в РФ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0fc/79a/5c80fc79adaa8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0fc/79a/5c80fc79adaa8.jpg 2019-03-07T13:14:00+02:00 Украина Приезжающих на территорию России украинцев могут попытаться завербовать российские спецслужбы

Служба безопасности Украины предупреждает украинцев, посещающих в Россию, об угрозе попыток вербовки российскими спецслужбами. Об этом заявил на брифинге представитель Департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк.

По его словам, спецслужбы РФ используют все возможные способы для вербовки украинцев, в том числе откровенный шантаж и провокации.

"Каждый из вас должен четко осознавать прямую вербовочную уязвимость и беззащитность на территории страны-агрессора. Будьте бдительны! Заботьтесь о своей безопасности, безопасности своих близких и безопасности своего государства", – заявил Настюк.

В то же время он напомнил, что в случае, если в России пытались кого-то завербовать, но лицо не совершило преступных заданий российских спецслужб и сообщило об этом СБУ, то не будет никакой уголовной ответственности.

Напомним, в октябре прошлого года СБУ разоблачила вербовку российскими спецслужбами жен офицеров украинской армии. Российская спецслужба вместе с боевиками запугивали женщин и требовали от них "слива" военной информации.

Также в СБУ ранее рассказывали подробности о вербовке украинцев в России. Двоих харьковчан, которые по личным делам отправились в Россию, задержали сотрудники дорожно-патрульной службы и передали представителям Федеральной службы безопасности РФ. А дальше с ними началась "работа".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Вербуют всеми возможными способами: в СБУ предупредили украинцев при поездках в РФ". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: УНИАН Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.