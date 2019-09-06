Верховная Рада 90-х глазами "Сегодня": спецпроект ко Дню Независимости

Все цвета Рады. Правильные лозунги, нескончаемые переговоры, но зато пока без драки / Фото: Григорий Салай, Сегодня

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28 лет назад Украина стала независимой. Страна менялась. А вокруг менялся весь мир. Космополитизм размывал традиции, технологии готовились к рывку. А новости "Сегодня" все это освещали. Сейчас мы оцифровываем архивы. Давайте вспоминать вместе! Как гривня сменяла купонокарбованцы, а потом доллар долго был по пять, и казалось, что вот она — стабильность. Как за модными шмотками мы ходили на стихийные рынки, а за новинками музыки и киноиндустрии — на "развалы".

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Напомним, ранее новости "Сегодня" уже публиковали первую часть спецпроекта Украина 90-х глазами "Сегодня". В ней мы вспоминали доллар по 5, таксофоны, видеопрокат, кожаные "косухи" с рынка и квас из бочки.

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