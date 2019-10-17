Верховная Рада "обличает кррупуционеров", а в Барселоне свой огненный "майдан": топ-темы дня

В четверг, 17 октября, определились важные темы, которые получат свое развитие и привлекут внимание украинской и мировой прессы.
Состоится заседание Верховной Рады. На повестке дня около трех десятков законопроектов, постановлений и ратификаций, в том числе важный закон об "обличителях коррупции".
Состоится VIII Украинский Банковский Форум – крупнейшее банковское мероприятие в Украине для игроков финансового рынка.
Большая палата Конституционного Суда Украины начнет рассмотрение дела по обращению Верховной Рады о соответствии законопроекта об отмене адвокатской монополии.
Отборочная комиссия обнародует имена 20 военнослужащих и ветеранов, которые будут представлять Украину на Играх Непокоренных 2020 в Гааге.
Процедура импичмента Трампу набирает обороты. Президент США и его оппоненты обмениваются обвинениями и колкостями.
Протесты в Барселоне переросли в массовое противостояние с силовиками. Люди стаскивают баррикады, поджигают автомобили.
О том, какими были итоги дня в среду, 16 октября, читайте в обзоре на сайте "Сегодня".
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