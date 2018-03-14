Верховная Рада переименовала семь населенных пунктов

Сегодня, 01:35

Переименование коснулось населенных пунктов в разных областях Украины

Фото: AFP
Фото: AFP

Верховная Рада приняла ряд постановлений, которыми переименовала семь населенных пунктов в разных областях Украины.

Так, постановлением украинского парламента село Череповка Недрыгайловского района Сумской области переименовано в село Малая Череповка. Другим постановлением село Сирныки Перемышлянского района Львовской области переименовано в село Серныки.

Еще одним постановлением село Дибровка Брусиловского района Житомирской области переименовано в село Дубровка. Также принято постановление о переименовании села Велятин Хустского района Закарпатской области в село Велятино.

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Кроме того, село Падалки Полтавского района Полтавской области переименовано в село Биологическое. Еще одним постановлением село Глубокая Богородчанского района Ивано-Франковской области переименовано в село Глубокое.

Также парламент принял постановление, которым переименовал село Чубовка Смелянского района Черкасской области в село Ленское.

Напомним, в Киеве может появиться улица в честь философа Мирослава Поповича.
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Источник:

УНИАН

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