Верховная Рада переименовала семь населенных пунктов

Верховная Рада приняла ряд постановлений, которыми переименовала семь населенных пунктов в разных областях Украины.

Так, постановлением украинского парламента село Череповка Недрыгайловского района Сумской области переименовано в село Малая Череповка. Другим постановлением село Сирныки Перемышлянского района Львовской области переименовано в село Серныки.

Еще одним постановлением село Дибровка Брусиловского района Житомирской области переименовано в село Дубровка. Также принято постановление о переименовании села Велятин Хустского района Закарпатской области в село Велятино.

Кроме того, село Падалки Полтавского района Полтавской области переименовано в село Биологическое. Еще одним постановлением село Глубокая Богородчанского района Ивано-Франковской области переименовано в село Глубокое.

Также парламент принял постановление, которым переименовал село Чубовка Смелянского района Черкасской области в село Ленское.

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