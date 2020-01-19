Верховная Рада приняла закон о среднем образовании: в российском МИД устроили истерику

МИД России. Фото из открытых источников

Украинский закон о среднем образовании, который 16 января приняла Верховная Рада, не оставило без внимания министерство иностранных дел России. Российские дипломаты заявили, что "Киев продолжает идти по пути насильственной украинизации".

"16 января Верховная Рада Украины приняла закон "Об общем среднем образовании". С сожалением констатируем, что, несмотря на рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы "обеспечить необходимый баланс" в языковой сфере и обещания киевских властей их исполнить, на деле ничего не изменилось – русский язык в Украине продолжает подвергаться двойной дискриминации", – говорится в заявлении российского МИД.

Напомним, 16 января Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №0901 о полном общем среднем образовании. Соответствующее решение поддержали 327 народных депутатов Украины.

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