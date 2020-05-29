Верховный Суд обратился в КС из-за карантинных ограничений: что не понравилось судьям

Судьи, среди прочего, считают нарушением снижение им заработной платы на время карантина

Пленум Верховного Суда обратился в Конституционный Суд с просьбой проверить на соответствие Основному закону принятые Верховной Радой и Кабинетом министров решения относительно введения карантинных ограничений в стране. Об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда.

Так, в Верховном Суде считают, что противоэпидемические мероприятия, связанные с самоизоляцией, ограничивают право человека на свободу передвижения.

"Ограничения деятельности авиаперевозчиков, закрытие пунктов пропуска через границу прямо противоречат конституционным гарантиям. Этим нарушается право лиц свободно оставлять территорию Украины, которое может быть ограничено только законом, а не актами правительства. Так же решением органа исполнительной власти нельзя устанавливать ограничения права граждан на мирные собрания", – отметили в Верховном суде.

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Установленное правительством положение о самоизоляции лиц, достигших 60 лет, а также разрешение одним субъектам хозяйствования работать, а другим – нет, противоречат конституционным гарантиям о равенстве всех перед законом.

Также в Верховном Суде просят оценить закон № 553-IX, который до завершения карантина устанавливает ограничения на заработную плату госслужащих, народных депутатов, судей и прокуроров.

По мнению Пленума ВС, зарплата судей была уменьшена непропорционально относительно материального обеспечения других работников бюджетных учреждений, а это "нарушает принципы независимости судей".

Пленум ВС попросил КСУ признать производство по этому представлению неотложным и рассмотреть его в срок, не превышающий один календарный месяц.

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Как известно в Украине карантин продлен до 22 июня, однако часть ограничений уже смягчили.

Согласно последним данным, в стране зафиксировано 22 811 случаев заболевания COVID-19. 8934 заболевших уже выздоровели, 679 – умерли.

Кабмин готовит публичную презентацию программы выхода из коронакризиса.

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