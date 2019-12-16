Верховный суд вынес окончательное решение по УПЦ МП

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и обжалованию не подлежит

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Верховный суд Украины оставил без удовлетворения кассационную жалобу Министерства культуры Украины на решение Окружного административного суда Киева о приостановке переименования Украинской православной церкви (Московского патриархата).

Как сообщается в Едином государственном реестре судебных решений, соответствующее постановление суд принял по результатам заседания 11 декабря.

"Коллегия судей соглашается с выводами судов предыдущих инстанций, которые установили, что применение мер обеспечения этого иска путем запрета совершения всем уполномоченным регистрационным органам любых регистрационных действий в отношении сведений в Единый государственный реестр о Киевской митрополии УПЦ и ее структурных религиозных организациях до решения данного спора по существу заявленных исковых требований является целесообразным и необходимым, поскольку непринятие таких мер может существенно осложнить или вообще сделать невозможным исполнение решения суда, в случае удовлетворения исковых требований, и усложнить эффективную защиту и восстановление прав и интересов истца, для защиты которых он обратился в суд", – говорится в обосновании позиции суда.

При этом отмечается, что доводы кассационной жалобы не опровергают указанных выводов суда и сводятся к переоценке установленных судами первой и апелляционной инстанции обстоятельств.

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Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и обжалованию не подлежит.

Напомним, Украинская православная церковь Московского патриархата добилась приостановки своего переименования, несмотря на принятый Верховной Радой в декабре соответствующий законопроект №5309.

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Как сообщила 22 апреля пресс-служба Окружного административного суда Киева, который рассматривал соответствующий иск УПЦ (МП), действие закона было приостановлено "ввиду того, что непринятие таких мер может существенно усложнить или сделать невозможным восстановление нарушенных или оспариваемых прав или интересов истца".

Напомним, что 22 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переименовании Московского патриархата, административный центр которого находится в России.

Однако, как мы уже писали, в самой УПЦ МП ранее заявили, что они не видят оснований менять свое название.

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