Вернулись корабли, но пропали больничные: главные события недели

Фото: Григорий Салай, "Сегодня"

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Как страна вот уже в пятый раз отпраздновала День достоинства и свободы и что известно о новых броневиках, которые поступили на вооружение украинской армии – читайте ТОП-5 главных новостей Украины уходящей недели.

Украина в пятый раз отпраздновала День достоинства и свободы

Вот уже пятый год, как в Украине появился новый праздник – День Достоинства и Свободы. Указ о праздновании Дня Достоинства и Свободы 21 ноября президент Петр Порошенко подписал 13 ноября 2014 года. Этот праздник посвящен двум революциям – Оранжевой, 2004 года, и Революции Достоинства.

Память героев почтили во всех городах Украины. Фото: пресс-служба Днепровского городского совета

В этот день 21 ноября в 2013 году начался Евромайдан в знак протеста против политического руководства страны, которое отказалось законодательно закрепить европейский курс страны. В ноябре 2013 года в ЕС проходил саммит Восточного партнерства в Литве, на котором Янукович отказался подписать Соглашение об ассоциации. Также в этот день вспоминают трагические события, связанные с расстрелом Майдана в Киеве.

День Достоинства и Свободы стал своего рода преемником государственного праздника Дня свободы, который был введен в 2005 году Указом тогдашнего президента Виктора Ющенко №1619 и отменен следующим президентом, Виктором Януковичем, в 2010 году.

В Указе президента Украины Петра Порошенко № 872/2014 "О Дне Достоинства и Свободы" говорится, в частности, следующее:

"С целью утверждения в Украине идеалов свободы и демократии, сохранения и донесения до современного и будущих поколений объективной информации о судьбоносных событиях в Украине начала XXI века, а также в знак должного уважения патриотизму и мужеству граждан, которые осенью 2004 года и в ноябре 2013 года – феврале 2014 года встали на защиту демократических ценностей, прав и свобод человека и гражданина, национальных интересов нашего государства и его европейского выбора".

Каждый год 21 ноября проводились торжественные мероприятия на Софийской и Михайловской площадях, Крещатике и Майдане Незалежности с участием представителей органов исполнительной власти, местного самоуправления, духовенства и участников революционных событий в Украине в 2004, 2013-2014 годах, а также участников военной операции в Донбассе. По сложившейся традиции, торжественные мероприятия начинались с возложения цветов на Аллее Героев Небесной Сотни.

2019-й год не стал исключением.

Утром почтили память погибших во время Революции Достоинства в начале 2014 года президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей женой Еленой. Глава государства и первая леди поставили свечи под крестом, установленном на Аллее Небесной Сотни в центре Киева.

Президент отметил, что День Достоинства и Свободы – это особый день для каждого украинца, а сами по себе "достоинство" и "свобода" – неотъемлемые составляющие ДНК украинцев. По его словам, наш народ не на словах, а на деле знает, как защищать свое достоинство и бороться за свободу на баррикадах.

"Он (День Достоинства. – Ред.) связан с началом двух революций, когда голоса миллионов граждан слились в единый голос нации, чтобы твердо сказать: украинцы хотят и будут жить в свободной, демократической и процветающей стране… В сложные моменты украинцы всегда демонстрируют невероятную сплоченность и единство. Мы стоим друг за друга независимо от возраста, пола, языка и вероисповедания. И сегодня как никогда мы нуждаемся в таком же единстве. Ради защиты страны, независимости, свободы и права самостоятельно выбирать собственное будущее. Мы должны отстаивать и защищать идеалы, за которые отдали жизни наши граждане. И, конечно, нам нужны результаты расследования дел Майдана. Семьи погибших и все общество должны обязательно получить ответы, а виновные – наказание", – заявил глава государства.

Кроме того, в столице возле часовни на аллее Героев Небесной Сотни в экуменическом храме архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ в 10:00 состоялся поминальный молебен и возложение цветов.

Читайте в специальном материале сайта "Сегодня", как Украина праздновала День Достоинства: молебнами, флешмобами, выставками.

Россия вернула Украине захваченные во время Керченского кризиса корабли

В воскресенье, 17 ноября, пресс-служба ФСБ России сообщила, что корабли Военно-морского флота Украины, которые Россия захватила в Керченском проливе вместе с членами экипажа в ноябре прошлого года, передадут украинской стороне. Вечером 20 ноября стало известно, что захваченные корабли наконец-то прибывают в Очаков.

Как сообщалось, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву в деле украинских моряков постановил, что Россия должна немедленно освободить захваченные украинские корабли.

Напомним, что 25 ноября 2018 года Россия неожиданно перешла в "наступление" в Керченском проливе, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. После захвата кораблей 24 члена экипажей оказались в заложниках. Они смогли вернуться домой только в сентября 2019-го, в результате процедуры обмена пленными с РФ.

Подробнее о захваченных судах читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Россияне их угробили": что нужно знать о возвращенных украинских кораблях".

Новый секс-скандал в Раде и новые подозрения политикам

Парламентскую фракцию "Слуги народа" продолжают терзать скандалы. После секс-скандала с участием уже экс-главы международного комитета Рады Богдана Яременко и истории с якобы раздачей конвертов с неофициальной зарплатой "слугам народа", во фракции разразился новый скандал.

В СМИ появилась информация, что нардеп от СН, мажоритарщик с 153-го округа в Ровенской области Роман Иванисов отбывал наказание в исправительной колонии за изнасилование несовершеннолетней. В ответ на это Иванисов у себя в Facebook опубликовал копию справки об отсутствии судимости.

В защиту Иванисова выступил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, который также заявил о погашенной судимости нардепа.

"Проверка была проведена, не нами... Факты подтвердились. Судимость была погашена, считается, что человек не судим", – сказал Рябошапка.

Однако Генеральная прокуратура Украины обнародовала опровержение, согласно которому информация Рябошапки о погашенной судимости "слуги народа" является неподтвержденной.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не стал заступаться за однопартийца и подлил масла в огонь, заявив, что членство в партии и фракции Иванисова должно быть приостановлено в связи с подтвердившейся информации о его судимости.

"Как лидер фракции я считаю, что ему нужно приостановить членство в партии "Слуга народа" и фракции на время проведения всесторонней проверки и выяснения всех обстоятельств данного инцидента. В случае опровержения этой информации соответствующее пребывания во фракции будет возобновлено", - написал он на своей странице в Facebook.

Впрочем, этим дело не ограничилось. 18 ноября стало известно, что Государственное бюро расследований (ГБР) передало в Генеральную прокуратуру проект подозрения Петру Порошенко – пятому президенту Украины (2014-2019 гг.), лидеру "Европейской солидарности".

"Учитывая высокое внимание общества к состоянию досудебного расследования уголовных производств, участником которых является пятый президент Украины, информируем, что следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований направили в Генеральную прокуратуру Украины проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины", – говорится в сообщении ГБР.

В документе идет речь о подозрении Порошенко в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 (ограничение или лишение свободы до 5 лет) и ч. 2 ст. 364 (тюремный срок от 5 до 8 лет) Уголовного кодекса Украины.

В ГБР отмечают, что проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года.

В тот же день, 18 ноября, стало известно, что прокуратура хочет арестовать Олега Ляшко. Уголовное производство против лидера Радикальной партии было открыто еще 9 ноября, а во вторник, 19 ноября, Бориспольский городской суд решит, брать ли Ляшко под стражу. Его подозревают в нанесении легких телесных повреждений депутату Андрею Герусу.

Все подробности преследования скандального политика читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Прокуратура добивается ареста Олега Ляшко: все подробности".

Украинская армия получила десятки новых броневиков: что известно про СБА "Новатор"

В Вооруженные силы Украины передана партия из нескольких десятков специальных бронированных автомобилей "Новатор".Сначала бронированные автомобили поступят в Центр обеспечения автомобильной техникой и имуществом, а уже оттуда будут распределены в конкретную воинскую часть или несколько. Информация о части, в которую поступят эти бронеавтомобили, не сообщается.

Бронеавтомобиль построен на специализированном двухосном шасси высокой проходимости Ford F-550 с колесной формулой 4х4, подвеска которого существенно модернизирована для использования в боевых условиях.

СБА "Новатор" бронированный, защита соответствует классу защиты ПЗСА-4 (от пули ЛПС 7,62 мм винтовочного патрона 57-Н-323с с расстояния 10 м). Противоминная защита днища способна выдерживать подрыв двух ручных гранат типа РГД-5.

Он оснащен турбодизельным двигателем мощностью 300 л. с. (защищен со всех сторон дополнительными бронелистами) и 6-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

"Новатор" развивает максимальную скорость до 120 км/ч по шоссе, запас хода составляет около 700 км при расходе топлива по шоссе в 30 л. Этот бронеавтомобиль выдерживает боковой наклон в 45 градусов, преодолевает угол подъема в 60 градусов, а брод – глубиной не менее 0,7 метра.

Больничный не оплатят: в Украине закончились бланки нетрудоспособности

В последние дни в Украине обсуждается громкий скандал с приостановкой выплат по больничным и декретным. Невероятно, но факт: больничные листы закончились по всей Украине. Вместо них врачи выдают справку о временной нетрудоспособности. Однако по такому документу работники не могут получить больничные выплаты. Единственным основанием для выплаты пособия является листок нетрудоспособности.

Врачи говорят, что листы нетрудоспособности просто перестали печатать и развозить по медучреждениям.

"Больничных нет и не только в Киеве, такая проблема по всей Украине. Мы обращались в Министерство здравоохранения, ждем бланки", – прокомментировали на горячей линии Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации.

В Минздраве причин, почему в больницах нет листов нетрудоспособности, не сообщают. В пресс-службе ведомства утверждают, что проблем нет, а если где-то бланки отсутствуют, то ответственны за это местные департаменты здравоохранения.

Вместе с тем на сайте ведомства опубликована информация, о том, что 28 октября Минздрав провел торги на печать 3,89 млн бланков нетрудоспособности. Только в этот понедельник, 18 ноября, ведомство подписало договор с победителем аукциона, полиграфическим комбинатом "Зоря". До конца года бланки листа нетрудоспособности будут доставлены в регионы, сообщается на сайте Минздрава.

Что делать, если больничные не выдают, разбирался сайт "Сегодня" в специальном материале "Больничный не оплатят: в Украине закончились бланки нетрудоспособности".

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