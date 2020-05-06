Вернуть деньги за отдых, которые не желают отдавать турагентства: новая схема мошенников

Фото: А. Бойко

В интернете растет количество "помощников", которые за процент от стоимости, обещают спасти деньги, потраченные на отдых, который отменили из-за карантина. Конечно, за добросердечных турагентов выдают себя мошенники, решившие заработать на чужих неприятностях.

"Чтобы было правдоподобнее, предлагают: мы вам вернем, не сто процентов, а девяносто пять. Но вы нам авансом за наши услуги заплатите вот столько-то. Как только вы связываетесь, и у вас просят предоплату – это мошенничество", – рассказывает эксперт по кибербезопасности Александр Карпов.

Еще зимой Сергей Нижельский купил дорогую путевку в Египет. Должен был лететь в начале апреля, но не сложилось.

"Я уже было попрощался с деньгами, но где-то на вторую неделю изоляции мне позвонили, и предложили за 20% вернуть полную стоимость путевки. Ребята знали и дату, и время вылета, то есть все детали нашего отдыха. Ну и я согласился", – рассказывает жертва мошенников.

Обошлась такая такая услуга Сергею в пять тысяч гривен. За эту кругленькую сумму мужчине обещали вернуть потраченные на отдых кровные всего за три дня. Впрочем, деньги не вернули даже за неделю.

"Я им перезвонил, и конечно же телефоны были вне зоны. Начал штормить потом туроператора, а они об этом не знают, в общем, ни сном, ни духом. Короче, понял что это попросту развод. Когда в интернете наткнулся на таких же, как и я, понял что они попались на такую же уловку", – говорит Сергей.

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На практике средства действительно можно вернуть, впрочем, длится такая процедура как минимум от одного до трех месяцев. Да еще и туроператор отказывается до последнего.

"Денежные средства не возвращают. То есть денежные средства в личном кабинете у каждого турагента висят, они никуда не уходят, никто их не забирает. Операторы в связи со сложившейся ситуацией – карантинными условиями – переносят туры на более поздние даты вылета", – объясняет владелица турфирмы.

Поэтому, если вдруг вам быстро предлагают спасти деньги, отданные за сорванный отдых, будьте уверены, что это мошенники.

Напомним, коронавирус стал подарком для мошенников. Так ранее новости "Сегодня" сообщали о том, как киберполиция разоблачила мошенников, которые использовали эпидемию в аферах. Мошенники "заработали" миллионы гривен, предлагая в Сети средства защиты.

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