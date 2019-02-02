Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

Фото: Pixabay

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/47d/279/5c547d2799a93.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/47d/279/5c547d2799a93.jpg 2019-02-02T07:22:00+02:00 Украина В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

Февраль в Украине начался с непривычного для этого времени года потепления. Надолго ли оно затянется? Сайт "Сегодня" разбирается в самых новых прогнозах.

В субботу, 2 февраля по всей Украине днем температура останется плюсовой, при этом на севере и на западе ожидается снег с дождем – в остальной части страны пасмурно, но без осадков. В западных областях днем в среднем от +2 до +6 градусов, на севере и на востоке от +1 до +3, в центральных областях от +2 до +4, и на юге от +6 до +10 градусов.

В воскресенье, 3 февраля осадков в Украине не ожидается. В то же время, по всей стране пасмурно, лишь в Закарпатье и Крыму погода обещает быть солнечной. Температура воздуха днем в западных областях от +4 до +8 градусов, в центральных от +4 до+6 градусов, на севере от +2 до +5 градусов, в восточных областях от +1 до +4, и на юге от +9 до +13 градусов.

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях. В западной части страны днем от +2 до +6 градусов, в центре от +3 до +6, в северных областях от +3 до +5 градусов, на востоке от +1 до +4, и на юге от +9 до +13 градусов.

Во вторник, 5 февраля в Украину придет небольшое похолодание. В западных областях пройдет снег с дождем, температура воздуха днем составит от +1 до +4 градусов, в центральных областях также от +1 до +4, без осадков, в северных и восточных от 0 до +2 градусов, на юге от +6 до +11.

В среду, 6 февраля снег с дождем снова ожидается только на западе Украины, столбик термометра будет колебаться в том же диапазоне, что и накануне, во вторник. Средняя температура воздуха по стране днем составит +2 градуса. Ночью холодней всего в восточных областях – до -5 градусов мороза.

Народный прогноз погоды

2 февраля почитается память преподобного Евфимия Великого. Если 2 февраля метет метель, то вся Масленая неделя будет метельной. Если этот день выдавался пасмурным, то стоило ждать поздних метелей. А если на Ефимия в полдень было солнце, то весну ожидали раннюю, пишет сайт "Синоптик".

3 февраля почитается память преподобного Максима Исповедника и Максима Грека. Ярко-красный закат 3 февраля указывал на морозный ясный завтрашний день; а ясная погода — на раннюю весну. Если днем солнце светит ярко, то летом на фруктовых деревьях плоды червивы будут, а если оно за облака прячется, плоды будут чисты и здоровы.

4 февраля отмечается день памяти апостола Тимофея. Именно мороз определял предстоящую погоду. Если в мороз вспотели оконницы и рамы, надо ждать потепления. Если "снежные узоры" поднимаются вверх по стеклу, значит морозу продолжаться, а если наклонились — к оттепели. Если в полдень на Тимофея светит солнышко — весна идет ранняя.

5 февраля почитается память святого Агафангела. В прежние времена погоду в этот день предсказывали белки и птицы. Если во время мороза белка покидает гнездо и спускается с дерева, это означает, что следует ждать оттепели.

6 февраля – в этот день почитается память преподобной Ксении. Этот день считали переломом зимы, и по нему судили о предстоящей весне: какая погода в этот день, такой будет и весна.

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