Вернутся ли в Украину казино и на что повлияет закон о референдуме: "Свобода слова Савика Шустера"

В пятницу, 19 июня, в 21:00 в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", выяснят, вернутся ли в Украину казино и игровые автоматы, и сколько на них сможет зарабатывать государство.
В студии программы также обсудят, действительно ли закон о референдуме позволит украинцам влиять на решения власти и менять жизнь Украины.
Гости эфира:
- Руслан Стефанчук, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины;
- Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа";
- Олег Ляшко, лидер партии "Радикальная партия Олега Ляшко";
- Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа – за жизнь";
- Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская солидарность";
- Дмитрий Наталуха, народный депутат, "Слуга народа";
- Алена Шкрум, народный депутат, ВО "Батькивщина";
- Ярослав Железняк, заместитель председателя фракции партии "Голос";
- Борис Филатов, мэр Днепра;
- Алексей Каспрук, мэр Черновцов;
- Сергей Сухомлин, мэр Житомира;
- Александр Сенкевич, мэр Николаева.
Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!
Онлайн-трансляция:
Напомним, в пятницу, 12 июня, в 21:00 в студии "Свободы слова Савика Шустера" выясняли, сколько теряет бюджет Украины от коррупционных схем в налоговой и таможне, и если побороть коррупцию, то возможно ли обойтись без денег МВФ.
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