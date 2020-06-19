Вернутся ли в Украину казино и на что повлияет закон о референдуме: "Свобода слова Савика Шустера"

В пятницу, 19 июня, в 21:00 в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", выяснят, вернутся ли в Украину казино и игровые автоматы, и сколько на них сможет зарабатывать государство.

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В студии программы также обсудят, действительно ли закон о референдуме позволит украинцам влиять на решения власти и менять жизнь Украины.

Гости эфира:

Руслан Стефанчук , первый заместитель председателя Верховной Рады Украины;

, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины; Давид Арахамия , председатель фракции партии "Слуга народа";

, председатель фракции партии "Слуга народа"; Олег Ляшко , лидер партии "Радикальная партия Олега Ляшко";

, лидер партии "Радикальная партия Олега Ляшко"; Нестор Шуфрич , народный депутат, "Оппозиционная платформа – за жизнь";

, народный депутат, "Оппозиционная платформа – за жизнь"; Алексей Гончаренко , народный депутат, "Европейская солидарность";

, народный депутат, "Европейская солидарность"; Дмитрий Наталуха , народный депутат, "Слуга народа";

, народный депутат, "Слуга народа"; Алена Шкрум , народный депутат, ВО "Батькивщина";

, народный депутат, ВО "Батькивщина"; Ярослав Железняк , заместитель председателя фракции партии "Голос";

, заместитель председателя фракции партии "Голос"; Борис Филатов , мэр Днепра;

, мэр Днепра; Алексей Каспрук , мэр Черновцов;

, мэр Черновцов; Сергей Сухомлин , мэр Житомира;

, мэр Житомира; Александр Сенкевич, мэр Николаева.

Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!

Онлайн-трансляция:

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Напомним, в пятницу, 12 июня, в 21:00 в студии "Свободы слова Савика Шустера" выясняли, сколько теряет бюджет Украины от коррупционных схем в налоговой и таможне, и если побороть коррупцию, то возможно ли обойтись без денег МВФ.

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