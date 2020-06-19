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Вернутся ли в Украину казино и на что повлияет закон о референдуме: "Свобода слова Савика Шустера"

19 июня, 15:44

Игорь Рец Игорь Рец

Смогут ли украинцы влиять на решения власти

В пятницу, 19 июня, в 21:00 в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", выяснят, вернутся ли в Украину казино и игровые автоматы, и сколько на них сможет зарабатывать государство.

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В студии программы также обсудят, действительно ли закон о референдуме позволит украинцам влиять на решения власти и менять жизнь Украины.

Гости эфира:

  • Руслан Стефанчук, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины;
  • Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа";
  • Олег Ляшко, лидер партии "Радикальная партия Олега Ляшко";
  • Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа – за жизнь";
  • Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская солидарность";
  • Дмитрий Наталуха, народный депутат, "Слуга народа";
  • Алена Шкрум, народный депутат, ВО "Батькивщина";
  • Ярослав Железняк, заместитель председателя фракции партии "Голос";
  • Борис Филатов, мэр Днепра;
  • Алексей Каспрук, мэр Черновцов;
  • Сергей Сухомлин, мэр Житомира;
  • Александр Сенкевич, мэр Николаева.

Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!

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Напомним, в пятницу, 12 июня, в 21:00 в студии "Свободы слова Савика Шустера" выясняли, сколько теряет бюджет Украины от коррупционных схем в налоговой и таможне, и если побороть коррупцию, то возможно ли обойтись без денег МВФ.

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Источник: Сегодня

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